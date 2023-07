Juventude x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (2), pela 15ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Vitória se enfrentam na tarde deste domingo (2), a partir das 15h30 (de Brasília), pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de duas derrotas consecutivas, o Juventude venceu o Londrina por 2 a 1 na última rodada e agora busca emplacar mais um triunfo na Série B. No momento, aparece no meio da tabela, com 21 pontos. Para o confronto, o técnico Carpini terá os retornos de Romércio e Jadson, que cumpriram suspensão no último jogo.

Do outro lado, o Vitória, que vem de vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 1, briga para se manter no G-4 da Segundona. Com 28 pontos, a equipe soma nove vitórias, um empate e quatro derrotas nos 14 jogos disputados.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 16 jogos disputados entre as equipes, foram seis vitórias do Juventude, contra quatro do Vitória, além de seis empates. No último confronto válido pela Série B de 2020, o Vitória venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Gehring, Vini Paulista, Nenê e Kelvyn; Daniel Cruz e Jadson. Técnico: Thiago Carpini.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, João Victor e Felipe Vieira; Diego Fumaça, Gegê e Giovanni Augusto; Osvaldo, Santiago Tréllez (Welder) e Wellington Nem. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Juventude

Jean Irmer e Rodrigo Rodrigues vão cumprir suspensão, enquanto Mandaca e Emerson seguem no departamento médico.

Vitória

Marco Antônio e Matheusinho, machucados, e Rodrigo Andrade e Wagner Leonardo, suspensos, estão fora.

Quando é?