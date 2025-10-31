+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoJuventude
team-logoPalmeiras
Mounique Vilela

Juventude x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (2), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Palmeiras se enfrentam neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Santa Catarina, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Juventude e Palmeiras se enfrentam em um jogo que promete entreter muitos espectadores. Para os interessados em participar mais ativamente do evento, explorar os melhores apps de apostas pode oferecer uma experiência de jogo completa, com a conveniência de apostar diretamente do celular e acompanhar as oportunidades em tempo real.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Grêmio por 3 a 1 na última rodada, o Juventude volta a campo em busca da recuperação. Na luta contra o rebaixamento, a equipe ocupa a 19ª posição, com 35 pontos, três a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4.

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Brasileirão
Juventude crest
Juventude
JUV
Santos crest
Santos
SAN

Por outro lado, o Palmeiras chega embalado pela classificação para a final da Libertadores após eliminar a LDU por 4 a 3 no placar agregado. No Brasileirão, o Verdão é o líder com 62 pontos, um a mais que o Flamengo, segundo colocado. Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Piquerez, que cumpriu suspensão no empate sem gols com Cruzeiro.

Juventude: Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Rodrigo Sam, Luan Freitas e Alan Ruschel; Hudson, Caíque, Peixoto e Nenê (Rafael Bilu); Giovanny (Ênio) e Gilberto.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício (Raphael Veiga) e Allan (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque.

Escalações de Juventude x Palmeiras

JuventudeHome team crest

3-5-2

Formação

4-3-3

Home team crestSEP
13
Jandrei
4
W. Angel
34
Rodrigo Sam
3
L. Freitas
72
Peixoto
32
I. Marques
95
Caique
28
C
A. Ruschel
10
Nene
99
R. Bilu
7
G. Veron
1
C. Miguel
6
Jefte
3
B. Fuchs
12
Khellven
26
M. Cerqueira
23
C
R. Veiga
5
A. Moreno
32
E. Martinez
11
B. Rodrigues
17
F. Torres
7
F. Anderson

4-3-3

SEPAway team crest

JUV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • T. Carpini

SEP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Ferreira

Desfalques

Juventude

Mandaca, Wilker Ángel, Emerson Galego e Natã estão no departamento médico, enquanto Marcos Paulo, Jadson e Gabriel Taliari estão suspensos.

Palmeiras

Weverton, Lucas Evangelista, Paulinho e Vitor Figueiredo estão lesionados.

Quando é?

  • Data: domingo, 02 de novembro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS 

Retrospecto recente

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 15 vitórias, contra três do Juventude, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Verdão goleou por 4 a 1.

JUV

Outros

SEP

0

0

Empate

5

Vitórias

6

Gols feitos

17
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

0