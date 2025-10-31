Juventude x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Juventude e Palmeiras se enfrentam neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Santa Catarina, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Grêmio por 3 a 1 na última rodada, o Juventude volta a campo em busca da recuperação. Na luta contra o rebaixamento, a equipe ocupa a 19ª posição, com 35 pontos, três a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4.

Por outro lado, o Palmeiras chega embalado pela classificação para a final da Libertadores após eliminar a LDU por 4 a 3 no placar agregado. No Brasileirão, o Verdão é o líder com 62 pontos, um a mais que o Flamengo, segundo colocado. Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Piquerez, que cumpriu suspensão no empate sem gols com Cruzeiro.

Juventude: Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Rodrigo Sam, Luan Freitas e Alan Ruschel; Hudson, Caíque, Peixoto e Nenê (Rafael Bilu); Giovanny (Ênio) e Gilberto.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício (Raphael Veiga) e Allan (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque.

Desfalques

Juventude

Mandaca, Wilker Ángel, Emerson Galego e Natã estão no departamento médico, enquanto Marcos Paulo, Jadson e Gabriel Taliari estão suspensos.

Palmeiras

Weverton, Lucas Evangelista, Paulinho e Vitor Figueiredo estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 02 de novembro de 2025

domingo, 02 de novembro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 15 vitórias, contra três do Juventude, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Verdão goleou por 4 a 1.

