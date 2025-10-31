+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Flamengo v River Plate - Copa CONMEBOL Libertadores 2019Getty Images Sport
Raisa Simplicio

Conmebol reforça final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo em Lima após declaração de presidente da CBF

Samir Xaud disse que a entidade poderia colaborar para trazer a partida para solo brasileiro

A Conmebol reforçou a todos que a final da Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo será realizada em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. A entidade garante que não planeja mudar o local, mesmo após as declarações de Samir Xaud, presidente da CBF.

Depois da classificação do Palmeiras, diante da LDU, no Allianz Parque, Xaud parou na zona mista e falou sobre discutir a possibilidade de mudança.

“Com essa final brasileira agora nós podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil. Isso se os clubes tiverem interesse. A CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol. Mas deixando claro que a competição é organizada pela Conmebol, ela que define”, disse o dirigente.

A GOAL ouviu que nem Flamengo e nem Palmeiras levantaram essa possibilidade junto à CBF. E dirigentes da Conmebol trataram a fala de Xaud como “sem sentido”.

  • TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-LIGAAFP

    CONMEBOL REFORÇA TRABALHOS EM LIMA

    Nos últimos dias, a Conmebol intensificou os trabalhos em Lima. A entidade definiu os locais de hospedagem, esquemas de segurança e transporte. Além disso, nos próximos dias os clubes vão enviar responsáveis para fazerem visitas técnicas.

    A entidade entende que, se houvesse uma situação como aconteceu em 2019, em Santiago, quando o caos social na capital chilena tornou a realização do jogo insustentável, a final seria levada para uma sede neutra, ou seja, outro país que não seja a dos classificados para as finais. No entanto, a Conmebol não vê o mesmo cenário e que não há riscos no Peru.

  • Flamengo v River Plate - Copa CONMEBOL Libertadores 2019Getty Images Sport

    FINAL ÚNICA

    A decisão de 2025 marca a sétima final em jogo único da história da Libertadores. A primeira vez foi justamente em Lima e contou também com a presença do Flamengo: em 2019, o time então comandado por Jorge Jesus superou o River Plate de virada por 2 a 1 para conquistar o bicampeonato rubro-negro.

    No ano seguinte, no contexto da pandemia e com estádio esvaziado, o Maracanã recebeu a final brasileira entre Palmeiras e Santos, vencida pelos alviverdes, mas a sede já estava definida antes da classificação da dupla paulista.

