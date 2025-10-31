Conmebol reforça final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo em Lima após declaração de presidente da CBF

A Conmebol reforçou a todos que a final da Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo será realizada em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. A entidade garante que não planeja mudar o local, mesmo após as declarações de Samir Xaud, presidente da CBF.

Depois da classificação do Palmeiras, diante da LDU, no Allianz Parque, Xaud parou na zona mista e falou sobre discutir a possibilidade de mudança.

“Com essa final brasileira agora nós podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil. Isso se os clubes tiverem interesse. A CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol. Mas deixando claro que a competição é organizada pela Conmebol, ela que define”, disse o dirigente.

A GOAL ouviu que nem Flamengo e nem Palmeiras levantaram essa possibilidade junto à CBF. E dirigentes da Conmebol trataram a fala de Xaud como “sem sentido”.