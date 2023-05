Juventude x Mirassol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (13) pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Mirassol se enfrentam na tarde deste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota contra o Sampaio Corrêa fora de casa, o Juventude busca a sua segunda vitória no campeonato. Nos quatro jogos disputados até o momento, a equipe tem três derrotas e apenas uma vitória, ocupando a 18ª posição. Para o confronto deste sábado, o meia Nenê estará a disposição após ter cumprido suspensão na última partida.

Do outro lado, o Mirassol vem de um empate contra o Vila Nova, dentro de casa. A equipe soma 7 pontos nos cinco jogos disputados até o momento, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Romercio, Kelvyn; Jádson, Guilherme Gehring, Luis Mandaca, David; Nenê e Rodrigo Rodrigues.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio, Manoel Neto; Negueba, Leandro Vilela, Gabriel, Chico, Camilo, Cristian Renato.

Desfalques

Juventude

Emerson Santos, suspenso, desfalca o Juventude.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?