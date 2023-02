Juventude x Aimoré ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV

Juventude e Aimoré se enfrentam na noite desta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Com apenas uma vitória na competição, contra o Avenida na quarta rodada, o Juventude busca voltar a vencer para se aproximar do G-4, e se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Gaúcho. A equipe ocupa a oitava colocação na tabela, com sete pontos conquistados.

Assim como o Juventude, o Aimoré venceu apenas uma partida na competição até o momento, também contra o Avenida. A equipe de São Leopoldo ocupa a 11ª colocação na tabela, sendo a primeira na zona de rebaixamento, com quatro pontos conquistados.

Prováveis escalações

Escalação provável do Juventude: Thiago Couto; Dani Bolt, Felipe Carvalho, Danilo Boza e Alan Ruschel (Da Rocha); Wesley Hudson, Mandaca, Jadson e Vitinho; David e Rodrigo Rodrigues.

Escalação provável do Aimoré: Andrei; Bruno Ferreira, Milani, Guilherme Lacerda e Higor; Fábio, Mardley, Choco e Thalles; Vitor Barreto e Wesley Pacheco.

Desfalques

Juventude

Pegorari, Gerardo Gordillo, Vini Paulista, e Fernando Boldrin, lesionados, desfalcam o Juventude.

Aimoré

O goleiro William, emprestado pelo Juventude, desfalca a equipe do Aimoré.

Quando é?