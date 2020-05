Quando a Serie A volta? Itália marca data para retorno do futebol

Clubes e entidade já escolheram uma nova data para a volta do futebol no país e agora esperam aval do governo

Os clubes italianos juntamente com os responsáveis pela Tim estabeleceram uma data provisória para o retorno do campeonato: 13 de junho. Seriam mais de três meses depois da paralisação estabelecida em 9 de março, em função da pandemia de coronavírus.

A data ainda não é oficial pois há a necessidade do aval do governo italiano para que a volta do futebol seja confirmada. A data foi escolhida pela maioria dos clubes em uma reunião realizada nesta quarta-feira, 13. A outra opção proposta era para o dia 20 de junho.

Um sinal positivo para que a volta da Serie A seja oficializada foi a fala do Ministro dos Esportes da , Vincenzo Spadafora. Nesta quarta-feira, ele estabeleceu uma data para que os treinos sejam retomados com elencos completos.

"Há alguns minutos, recebi uma carta do presidente da Federação Italiana de Futebol [FIGC], na qual ele anunciava que havia aceitado todos os comentários do Comitê Técnico Científico, reajustando o protocolo, permitindo, sem outras dificuldades, retomar o treinamento a partir de 18 de maio", disse Spadafora na Câmara dos Deputados.

"Prosseguimos com cautela em relação à reabertura. Um primeiro passo foi com o retorno do treinamento individual e a possibilidade de praticar atividade física para os italianos. É tudo gradual. Trabalhamos incansavelmente para dar respostas ao mundo do esporte, mas a atenção principal é dedicada ao futebol", completou.

Sobre a data escolhida, um comunidado da Serie A explicou: "Com relação à retomada da atividade esportiva, foi indicada a data de 13 de junho para a retomada do campeonato, de acordo com as decisões do governo e de acordo com os protocolos médicos de proteção de jogadores e de todos os profissionais".

Os clubes já retornaram as atividades em grupos reduzidos. O brasileiro Rodrigo Becão, zagueiro da , relatou a sensação de medo nesta volta aos treinos, mas afirmou que o time está seguindo todas as medidas necessárias para que não haja contágio.