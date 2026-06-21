Jürgen Klopp está furioso com Rafael van der Vaart

Jürgen Klopp fez comentários bastante críticos sobre Rafael van der Vaart após as declarações deste sobre Virgil van Dijk. O ex-técnico do Liverpool reagiu na noite de sábado, na emissora alemã ARD, à análise do ex-jogador da seleção, que havia feito comentários negativos sobre o capitão da seleção holandesa durante a partida da Copa do Mundo entre Holanda e Japão (2 a 2).

Após o término da partida, Van der Vaart comentou sobre um momento em que Van Dijk perdeu de vista o atacante japonês Ayase Ueda. Apesar de o zagueiro também ter marcado um gol naquela partida, o analista não ficou impressionado com a atuação do capitão da seleção holandesa.

O ex-meio-campista fez uma comparação chamativa. Van der Vaart afirmou que, naquele momento, Van Dijk parecia um Boeing 747, um comentário que não caiu nada bem com Klopp.

“Não tenho certeza se vale a pena mencionar Rafael van der Vaart. Mas se algum dia ele disser algo positivo sobre um jogador, estarei disposto a levá-lo a sério novamente”, ironizou Klopp.

“Dá a sensação de que ele vê algo, precisa formular isso de maneira floreada e, em seguida, ataca com toda a força. Mas nada disso é tão importante assim”, afirmou Klopp.

Klopp e Van Dijk trabalharam em estreita colaboração no Liverpool entre 2018 e 2024. Nesse período, o holandês se tornou um ícone do clube e conquistaram inúmeros títulos importantes, incluindo a Liga dos Campeões e a Premier League.