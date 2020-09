Josko Gvardiol: a sensação croata que rejeitou o Leeds pelo RB Leipzig

O garoto de 18 anos vem sendo chamado de "melhor zagueiro jovem do mundo" após impressionar no Dinamo Zagreb

Com a maioria dos gigantes europeus agindo com cautela no mercado de transferências em meio à insegurança financeira causada pela crise do coronavírus, jogadores ao redor do mundo vem sendo negociados por preços menores nesta janela.

Então, quando um jovem com pouquíssimos minutos no profissional custa 20 milhões de euros, claramente demonstra algo de especial sobre o atleta em questão.

Este é o caso quando falamos de Josko Gvardiol.

O zagueiro de 18 anos foi contratado pelo nesta segunda-feira (28), após uma janela onde ele foi especulado no de Munique e no - mesmo após assinar um contrato de cinco anos com o Dinamo Zagreb em junho.

A confirmar-se será mais uma grande investida do @DieRotenBullen que contrata um dos defesas mais promissores do futebol europeu (Gvardiol), a juntar a Upamecano e Konaté ! Para o jogador penso ser o projeto ideal para se desenvolver e atingir todo o seu potêncial... https://t.co/ibNAdy4Dd5 pic.twitter.com/2hKAVNw38r — Gutti Soares (@g4ttisoares) September 24, 2020

O Leipzig, entretanto, venceu a concorrência e acertou com o Dinamo em uma negociação que pode chegar a 19 milhões de euros, caso algumas metas de performance sejam batidas.

"Ele tem tudo. Na , pode chegar ao nível mais alto do futebol," contou Zoran Mamic, treinador do Dinamo, ao Scouted Football, em uma entrevista recente. "Por exemplo, no RB Leipzig, ele pode jogar como titular no 3-5-2, esquema comum na Alemanha."

"Gvardiol consegue fazer coisas difíceis parecerem fáceis. É natural. Nós nunca vamos ver um talento desses chegar ao ápice no Dinamo. É impossível. É o tipo de talento que é impossível manter em segredo."

"Para mim, ele tem a habilidade de ser um dos melhores do mundo."

Nascido em Zagreb, Gvardiol deu seus primeiros passos no futebol com o pequeno NK Tresnjevka, com seis anos de idade. Só ficou dois anos lá, entretanto, já que o Dinamo já assinou com o garoto em 2010.

Quando jovem, preferia jogar basquete, mas percebeu que seus talentos seriam mais compatíveis com o futebol, onde sua fisicalidade e habilidade com a bola nos pés o permitiu ir subindo rapidamente nas categorias de base do maior time da .

Jogadores como Luka Modric, Mateo Kovacic e Dani Olmo passaram pela base do Dinamo nos últimos anos, e Gvardiol já mostrou o suficiente para demonstrar que chegará ao mesmo nível que seus antecessores.

Nada de perder as recordações do amor da torcida. Em um dos bancos do ônibus que a seleção croata desfila por Zagreb, os jogadores guardam as homenagens recebidas. No cartaz: "Amo Modric, amo Vida" pic.twitter.com/U3lY4FgTG4 — ge (@geglobo) July 16, 2018

"Muitos jogadores tem o potencial de se tornarem grandes jogadores. Exceto Kovacic, não lembro de alguém tão obviamente promissor quanto Josko," revelou Mamic. "Mesmo Modric teve que ser emprestado antes de receber oportunidades."

"Com Josko, ninguém pediu o seu empréstimo. Só ele e Kovacic já estavam prontos para os profissionais com 16 anos."

Gvardiol foi incluído pela primeira vez no time principal do Dinamo no início da temporada 2018-19, com o então atleta de 17 anos ficando no banco de reservas nos quatro primeiros jogos da temporada mesmo sem nunca ter atuado pelo time sub-20, atualmente na segunda divisão da Croácia.

Eventualmente, foi alocado no Dinamo Zagreb B para ganhar experiência, mas após três jogos na segunda divisão, Gvardiol já voltou aos profissionais, onde estreou em outubro de 2019 diante do HNK Gorica.

Chamado de "Pep" por seus companheiros, devido à similaridade entre seu sobrenome com o atual treinador do , Gvardiol estreou como titular em sua terceira participação, quando marcou seu primeiro gol em uma vitória de 1 a 0 sobre o Inter Zapresic no começo de novembro. Ainda assim, não apareceu entre os titulares pelos próximos três meses.

Naquele período, vinha sendo especulado em times como , , , Inter e Manchester City após algumas performances brilhantes na UEFA Youth League. Consequentemente, o Dinamo não teve outra opção a não ser o oferecer mais oportunidades no elenco profissional.

Gvardiol, então, foi titular em oito das últimas 14 partidas do clube na reta final da temporada, após a paralisação, ajudando o Dinamo Zagreb a conquistar seu 21º título croata, e vinha sendo peça fundamental no início da temporada 2020-21, ainda tendo perdido os três primeiros jogos, já que o time sub-19 do clube terminou sua campanha na Youth League na .

Os croatas foram eliminados da competição nas quartas de final, com Gvardiol jogando como lateral e demonstrando a versatilidade que o fazem um dos jovens mais promissores da Europa.

Por falar em qualidade na saída de bola em jogo alternativo, o 1º gol do Dinamo Zagreb sub-19 na Youth League (Champions da base) foi um espetáculo ontem. Usa o goleiro, sai jogando curto, atrai o Bayern, acelera, inverte o lado, infiltra e finaliza. Croatas nas quartas. — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) March 5, 2020

"Eu comecei como lateral esquerdo, mas os treinadores perceberam que eu poderia ser zagueiro," contou ao Sportske Novosti em 2019, discutindo sua posição ideal. "No começo, não concordei, mas acho que tudo terminou bem."

"Eu também joguei como meio-campista, mas definitivamente prefiro jogar como zagueiro. No começo, não gostava, mas é onde eu me destaco mais."

Gvardiol admite abertamente ter Virgil van Dijk como ídolo, e Mamic acredita que o jogador - que também desenvolveu uma grande reputação como batedor de pênaltis - terá a mesma fama que o holandês quando alcançar seu potencial.

"É um zagueiro moderno," comentou. "Sua habilidade defensivas, no um contra um e no jogo aéreo são incríveis."

"Existem outros defensores com essa qualidade, mas ele é diferente: também consegue jogar com a bola no pé. Ele quer trabalhar e tem qualidade para isso. É canhoto, algo que é sempre positivo no futebol'."

"Ainda que erre, é rápido e consegue se recuperar. Tem a capacidade de jogar adiantado, algo importante para nós, já que nós dominamos a posse de bola e jogamos pressionando a saída de bola do adversário."

"Consegue sair jogando e criar oportunidades perigosas, ganha todas no um contra um. É incrivelmente atlético."

"Fisicamente, é muito forte. Espero que continue nesse ritmo e não tenho nenhuma razão para acreditar que ele irá desacelerar. É maduro, pensa como se tivesse 28 anos, não 18."

"Eu não acho que há nenhum zagueiro tão bom como ele com sua idade."

Se esse provar ser o caso, então o RB Leipzig conseguiu achar um jogador especial.

Ainda que o acordo já esteja assinado, Gvardiol vai atuar nesta temporada pelo Dinamo Zagreb, dada a sua relutância em sair agora de seu clube do coração: essa foi uma das razões pela qual o defensor recusou a proposta do Leeds de Marcelo Bielsa.

Assim, vai ser parte do elenco de Julian Nagelsmann para a temporada 2021-22, esperando ser a próxima joia a brilhar na .