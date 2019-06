Real Madrid e Chelsea entram em acordo por Kovacic: croata custará R$ 200 milhões

O time inglês tinha até o dia 30 de Junho para exercer seu direito de compra sobre o volante croata que estava emprestado

O e o finalmente entraram em um acordo para a transferência definitiva de Mateo Kovacic.

O time inglês tinha até o dia 30 de Junho para exercer seu direito de compra sobre o volante croata e acertou nesta quinta (27) sua permanência por 45 milhões de euros (R$ 196 milhões).

A decisão do Chelsea ocorre após o Derby County ter liberado o técnico Frank Lampard para discutir uma possível transferência para o clube londrino.

Maurizio Sarri, treinador que levou o Chelsea ao título da na temporada passada, se transferiu para a Juventus.

O negócio por Kovacic pode ser realizado mesmo com a punição imposta pela FIFA que impede o clube inglês de contratar qualquer jogador nas próximas duas janelas de trasnferência. Isso acontece porque Kovacic já estava emprestado ao clube e tinha seus registros em nome do Chelsea.

A sanção da FIFA deve se manter mesmo com os apelos da direção do clube no Tribunal Arbitral do Esporte.

Para o Real Madrid a venda é importante para respeitar as regras Fair Play Financeiro. O clube já gastou cerca de 300 milhões de euros em reforços para a próxima temporada e ainda mira mais uma compra bombástica em Paul Pogba.