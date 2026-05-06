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Siep Engelen

Traduzido por

José Mourinho está decidido e só quer voltar ao Real Madrid sob condições absurdas

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J. Mourinho

De acordo com vários meios de comunicação espanhóis, ocorreu uma primeira reunião entre José Mourinho e representantes do Real Madrid. No entanto, o português de 63 anos não pretende simplesmente voltar, como ficou claro: Mourinho deixou bem claras algumas condições exigentes. 

Recentemente, “The Special One” expressou sua ambição de permanecer no Benfica, mas, devido a uma cláusula de rescisão em seu contrato, ainda é possível que ele saia neste verão. O Real Madrid, que está em busca de um técnico para acalmar o elenco, quer convencer Mourinho a voltar. 

Isso não será nada fácil, pois Mourinho apresentou uma longa lista de exigências. A primeira é o controle esportivo: Mourinho exige total autonomia sobre a escalação titular, a composição do elenco e a gestão no vestiário. Ele não quer interferência do clube. 

Ele também tem uma exigência clara quanto à duração do contrato. Não quer ser um mero intermediário, mas também não quer assumir um compromisso de longo prazo sem poder avaliar o projeto. Por isso, segundo consta, ele está apostando tudo em um contrato de dois anos. 

Mas isso não é tudo. Ele também tem ideias claras sobre o quadro de funcionários. Mourinho traria sua própria comissão técnica e, ao mesmo tempo, implementaria mudanças na equipe atual. Até sete jogadores poderiam deixar o clube caso não se encaixem em seu plano.

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Outro ponto importante diz respeito aos processos internos. Segundo relatos, Mourinho está preocupado com o elevado número de lesões nos últimos anos e exige mais poder de decisão dentro da equipe médica. Ele também quer estruturas de comunicação claras: em vez de conversar com várias pessoas, ele quer trabalhar exclusivamente com o presidente Florentino Pérez.

Até mesmo aspectos como a preparação e as viagens são levados em conta por Mourinho, que, segundo consta, quer ter voz ativa no planejamento das turnês de verão para controlar a carga de trabalho dos jogadores. O ponto crucial é que essas exigências parecem formar um pacote abrangente. Se não forem totalmente atendidas, a chegada de Mourinho pode ficar comprometida. A decisão agora está nas mãos de Pérez.

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