Mourinho deixa o comando do Manchester United

Treinador português não resiste a forte crise no clube inglês e deixa o clube, que está na sexta colocação da Premier League

Após uma série de resultados negativos e polêmicas extracampo, o Manchester United anunciou a demissão do técnico José Mourinho, que não resistiu à pressão.

Os Red Devils optaram pela saída do português após o pior início da equipe na história da Premier League, com 26 pontos somados após 17 rodadas. A campanha de sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas colocou a equipe na sexta colocação. O time está a 19 pontos atrás do líder, Liverpool e 11 distante do quarto colocado, Chelsea, que é o último na zona de classificação para a Champions League.

Mourinho passou boa parte da temporada reclamando da falta de grandes contratações no time e dava demonstrações de infelicidade e irritação com a constante discordância com a política financeira da equipe.

No breve comunicado oficial divulgado pelo United, a equipe confirma que o treinador foi destituido do cargo, além de destacar que um interino ocupará a função até o fim da temporada, quando a diretoria buscará outro nome para assumir a função.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 de dezembro de 2018

O luso chegou ao time para substituir Louis van Gaal em meados de 2016, e tinha a tarefa de voltar ao topo da hierarquia do futebol na Terra da Rainha. Durante seu primeiro ano, os Diabos Vermelhos ergueram o troféu da Community Shield mas, com o passar do tempo, o rendimento não se repetiu no Campeonato Inglês, de modo que a campanha de 2016/17 foi fechada com a sexta posição. A Europa League vencida em cima do Ajax foi o último título conquistado durante a sua passagem.

A temporada 2017/18 teve uma equipe que tentou, porém não conseguiu fazer frente a um Manchester City histórico, e ficou com o vice-campeonato nacional. As derrotas para o Sevilla nas oitavas de final da Champions League e a da final da FA Cup contra o Chelsea pareciam servir de motivação para a campanha seguinte, no entanto não foi o que aconteceu.

O revés sofrido recentemente para o Liverpool por 3 a 1 em pleno Anfield Road foi o ato final da passagem de José Mourinho no comando do time. Ao todo foram 144 jogos, 84 vitórias, 31 empates e 29 resultados negativos.