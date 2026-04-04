Jorrel Hato dá o pontapé inicial para a goleada do Chelsea nas quartas de final da FA Cup

O Chelsea chegou às semifinais da FA Cup com grande convicção. Os Blues venceram por 7 a 0 o Port Vale, clube da League One, em casa, no Stamford Bridge.

Apesar de ser o grande favorito, o Chelsea não deixou nada ao acaso e partiu imediatamente para o ataque. Já aos dois minutos, marcou após um escanteio. O Port Vale não conseguiu afastar a bola e Jorrel Hato aproveitou ao máximo com um chute certeiro: 1 a 0.

No meio do primeiro tempo, João Pedro, após passe de Pedro Neto, dobrou o placar. E ainda antes do intervalo, o placar chegou a 3 a 0 com um gol contra do infeliz zagueiro do Port Vale, Jordan Lawrence-Gabriel.

Passada pouco mais de uma hora, Tosin Adarabioyo marcou o 4 a 0. O zagueiro, que havia subido para o ataque, cabeceou com precisão após um cruzamento medido de Malo Gusto.

A vinte minutos do fim, Estêvão cobrou um escanteio na segunda trave, onde Andrey Santos apareceu e, com uma cabeçada poderosa, marcou o 6 a 0.

Após a assistência, Estêvão também marcou um gol, quando saiu na hora certa por trás da defesa e finalizou com calma. Alejandro Garnacho fechou o placar em 7 a 0 com um pênalti.







