Jorge Jesus tem multa para sair do Flamengo e assumir o Benfica?

Treinador português aceitou proposta e é aguardado em Lisboa para assinar contrato com os encarnados

Jorge Jesus aceitou a proposta para ser o novo treinador do Benfica, como informou a Goal. Após pouco mais de um ano no comando do , o português deve retornar ao seu país para comandar os Encarnados na próxima temporada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Jorge Jesus havia assinado uma renovação com o Flamengo há menos de dois meses. O novo acordo é válido até junho de 2021 e prevê uma cláusula especial que garante ao treinador uma rescisão amigável (saída sem custos) caso o treinador receba propostas de determinados mercados europeus.

Mais artigos abaixo

Mais times

Qual é a multa rescisória de Jorge Jesus?

Na renovação de contrato, ficou estipulado que não haverá multa rescisória para o treinador trocar o Flamengo por algum time português. Por outro lado, segundo apuração da Goal, ficou acordado que ele devolverá 1 milhão de euros (R$ 6 milhões na cotação atual) recebido na renovação.

A multa rescisória de Jesus vale para todos os clubes?

Não. O contrato de Jorge Jesus preve uma rescisão amigável se clubes de Portugal e outro país ( ou , segundo informações) fizerem propostas para o treinador. É o caso do , que não deverá pagar nada ao Flamengo para tirar o português do comando do time.

Isso não significa que o não receberá nada pela saída de Jseus. O treinador português deve devolver 1 milhão de euros que lhe foi pago na renovação do contrato com o Flamengo.

Qual é o salário de Jorge Jesus no Flamengo?

O português recebe cerca de R$ 2 milhões por mês no Flamengo. A proposta do Benfica é de 4 milhões de euros (R$ 24,50 milhões) por ano, livre de impostos.