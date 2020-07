Jorge Jesus chega a Lisboa para iniciar segunda passagem pelo Benfica

Treinador ex-Flamengo já está em sua terra natal para assumir o comando das Águias

Jorge Jesus já está em Lisboa para assinar seu contrato com o . O ex-treinador do Flamengo agora assume o comando das Águias, onde já teve uma vitorosa passagem entre as temporadas de 2009/10 e 2014/2015.

O "mister" desembarcou no aeroporto de Tires, perto de Lisboa, por volta das 12h, horário local (8h, horário de Brasília) e foi recebido pelo filho no aeroporto. Cerca de 30 torcedores do Benfica também estavam à espera de Jorge Jesus e estenderam até faixas em homenagem ao treinador.

E o Mister chegou! De volta a para iniciar sua segunda passagem pelo @SLBenfica. pic.twitter.com/bsA04KkRz1 — Goal (@GoalBR) July 21, 2020

Retornando ao Benfica, onde venceu 10 títulos em sua primeira passagem, Jesus não falou com a imprensa e deixou o local rapidamente. O clube de Lisboa já anunciou o que Jesus será o treinador do time a partir da próxima temporada, falta apenas a assinatura do contrato.

O , por sua vez, ainda não anunciou o substituto de Jorge Jesus. Os representantes do clube rubro-negro afirmam que não têm pressa para fechar com um novo treinador.

Os nomes mais cogitados para assumir o Flamengo são europeus. Leonardo Jardim, Carlos Carvalhal, Miguel Angel Ramirez e Domènec Torrent são as opções que mais agradam a diretoria flamenguista.