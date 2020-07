Gelo no sangue: a tática do Flamengo para escolher o novo treinador

Clube mantém cautela, avalia nomes e não tem pressa para definir o substituto de Jorge Jesus

Mesmo antes de confirmada a saída do técnico Jorge Jesus, o departamento de futebol do já recebia várias ligações de empresários oferecendo treinadores ao clube. O , por sua vez, manteve a cautela e só começou a se movimentar depois que o técnico informou que retornaria à Portugal, na última sexta-feira (17). De lá para cá, foram inúmeras reuniões entre o conselho de futebol, de forma presencial e remota, com o intuito de chegar num consenso sobre o "alvo".

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A famosa frase "sangue no gelo", sempre proferida por Marcos Braz, vice-presidente de futebol, é o lema seguido pelo Flamengo para substituir Jorge Jesus. Um nome ainda não foi definido, mas a preferência é um técnico estrangeiro que domine o português ou ao menos o espanhol. Alguns treinadores agradam, como Leonardo Jardim, Carlos Carvalhal (jnclusive ganhou referências positivas nos bastidores), Miguel Angel Ramirez, Domènec Torrent entre outros, mas ainda não há de fato um consenso. Quando acontecer, Marcos Braz e Bruno Spindel, diretor de futebol, devem viajar rumo à Europa, como tem sido feito na hora de contratar reforços do Velho Continente.

Mais times

Um dos nomes surgidos no primeiro momento, Marco Silva, foi para o final da fila. Segundo apuração da Goal, a diferença de estilo de trabalho para o de Jorge Jesus foi o fator principal para que perdesse força. Todos os aspectos estão sendo avaliados também conforme relatórios do departamento de análise e desempenho e uma triagem vem sendo feita.

Mais artigos abaixo

Não há pressa, a diretoria entende que não adianta correr para contratar um novo treinador e daqui há seis meses precisar trocar o comando por conta de um erro de avaliação neste primeiro momento. Por isso, tudo está sendo estritamente avaliado.

Na quarta-feira (22), o elenco se reapresenta no Ninho do Urubu, para iniciar os treinamentos de olho no Campeonato Brasileiro, que começa no dia 9 de agosto. Mauricio de Souza, treinador do sub-20 e que comandou a equipe recheada de jovens nos quatro primeiros jogos do será o comandante das atividades. Ele terá o auxílio da comissão técnica permanente do clube, que trabalhou com Jorge Jesus durante todo o período que o treinador esteve no Rubro-Negro.