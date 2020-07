Carlos Carvalhal ganha referências positivas nos bastidores do Flamengo

Com contrato perto do fim no Rio Ave, treinador português chegou a ser o favorito do Red Bull Bragantino no começo do ano

O nome de Carlos Carvalhal passou a ter mais força nos bastidores do nas últimas horas. Analisado internamente desde a semana passada, o treinador português do Rio Ave, segundo a Goal apurou, ganhou novas referências positivas de fontes na Europa e, consequentemente, também mais apoiadores dentro da diretoria do clube carioca.

Na visão do , Carvalhal, das opções portuguesas cogitadas até agora, tem um bom perfil para assumir a equipe e assim dar sequência no trabalho de sucesso feito pelo compatriota Jorge Jesus, anunciado na sexta-feira pelo Benfica. Enxerga o jogo de forma mais ofensiva e nutre bom relacionamento com os jogadores no dia a dia.

Neste momento, o treinador de 54 anos, cujo contrato está perto do fim, tenta garantir a classificação do Rio Ave à de 2020/21 - restando apenas uma rodada para terminar a , briga com o Famalicão pela última vaga na competição europeia. Está em alta no país, visto que atingiu 52 pontos no torneio nacional, algo inédito na história do modesto clube de Vila do Conde.

Com passagens por , , e , Carlos Carvalhal chegou a ser o favorito para assumir o Red Bull no começo do ano. Teve, inclusive, uma reunião presencial com dirigentes do clube de Bragança Paulista no Velho Continente. Na ocasião, no entanto, o Rio Ave vetou a saída.

Além de Carvalhal, mais dois portugueses estão na mira do Flamengo: Leonardo Jardim, ex- , e Marco Silva, ex-Hull City, Watford e Everton. Ambos, para já, preferem a permanência na Europa, mas estão dispostos a ouvir pessoalmente o projeto rubro-negro.

Priorizando a contratação de um treinador estrangeiro, preferencialmente um português, o vice-presidente Marcos Braz pretende viajar à Europa nesta semana. Com a ideia de passar por e , pretende escutar todos os nomes que estão em pauta. Para isso, vai contar com a ajuda do advogado português Bruno Macedo e do empresário brasileiro Lucca Bertolucci, filho de Giuliano Bertolucci, que, curiosamente, são responsáveis por gerenciar a carreira de Jorge Jesus.

Na América do Sul

Das opções hoje na América do Sul, o Flamengo vê com bons olhos o nome do espanhol Miguel Ángel Ramírez Medina, do , do . Agrada, principalmente, ao presidente Rodolfo Landim.