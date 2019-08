Joia do Barcelona sofreu com chuteiras ruins até ganhar presente de Victor Valdés

Anssumane Fati se tornou o segundo jogador mais jovem da história do Barcelona a jogar em uma partida oficial do time principal

A história de muitos jogadores é uma jornada de dificuldades e de superação de momentos complicados de suas carreiras. A história de Anssumane Fati é assim. Com apenas 16 anos e 298 dias, o atleta natural de Guiné-Bissau se transformou no segundo jogador mais jovem a atuar em uma partida oficial pelo . Para isso, ele contou com a ajuda do técnico da base Victor Valdés, que precisou dar a ele novas chuteiras.

"Eu disse a ele para me mostrar suas chuterias e elas estavam um completo desastre, estavam causando dores nele. Ninguém imaginava as chuteiras poderiam ser a causa, mas eu achava que sim. Nós fomos comprar novas chuteiras para ele", falou Valdés em entrevista coletiva.

Com Lionel Messi e Luis Suárez, lesionados, vendo das arquibancadas a boa atuação de Griezmann, o guineense aproveitou a oportunidade para fazer sua estreia pelo time principal do Barça. Aos 33 minutos do segundo tempo, quando a partida já estava 5 a 1 para o Barcelona, Fati fez história ao substituir Carles Pérez.

Mesmo não tendo balançado as redes, o jovem atacante blaugrana causou boa impressão. Ele é visto como um jogador muito importante para o futuro do Barcelona na ótica do ex-goleiro e técnico das categorias de base, Victor Valdés.

"Ele é forte, rápido e confiante em si mesmo. Você precisa dar liberdade a esse tipo de talento para que ele flua. Estou muito feliz por ele. Ele me ligou nessa manhã e me deixou muito empolgado. Eu sou grato ao Valverde por dar alguns minutos para ele. Sua performance não me surpreendeu. Ele representa trabalho duro, tem a alma de um jogador da elite e é um predador dentro da área", analisou Valdés.

O próximo compromisso do Barcelona será contra o Osasuna, no sábado (31), às 12h (de Brasília), no Estádio El Sadar.