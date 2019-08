Filho de Messi comemora quase gol do Barcelona e surpreende pai e Suárez; veja a reação

Segundo filho do argentino protagonizou cena engraçada nas arquibancadas do Camp Nou; Messi já havia dito que Mateo gosta de provocar

Leo Messi e Luis Suárez estava fora do jogo contra o , neste domingo, e aproveitaram para levar seus filhos ao Camp Nou e assistir com eles a goleada por 5 a 2.

Mas o que chamou a atenção de Mateo Messi, segundo filho do argentino, foi um “quase gol” do Barça. Mateo comemorou como e se a bola tivesse entrado e surpreendeu seu pai e Suárez, o que gerou muitas risadas. Veja a reação:

Mateo Messi’s reaction when Betis scored. This guy is a real life troll. pic.twitter.com/p7UxLEbLGI — Stan (@FutboIStan) August 26, 2019

Messi já havia dito em entrevista recente à TyC Sports que Mateo, de três anos, gosta de irritar Tiago, seu irmão de 6 anos, comemorando gols do maior rival do : “A TV está ligada e ele comemora os gols do para irritar seu irmão. Ele diz que é torcedor do Madrid”, contou Messi dando risada da situação.

E não é só o irmão que Mateo gosta de provocar: “Quando jogamos futebol na nossa casa ele me diz: ‘Sou do , que ganhou de vocês. Sou do também’”, se referindo às derrotas do Barça na última e Copa do Rey. Além de Tiago e Mateo, Messi também é pai de Ciro, de 1 ano.