Johan Derksen, perplexo: “Ele não acrescenta absolutamente nada ao Feyenoord”

Johan Derksen reagiu com surpresa, no programa “Vandaag Inside”, à notícia de que o Feyenoord pretende prolongar a permanência de Raheem Sterling.

Na terça-feira, o FR12 divulgou que o Feyenoord e Sterling estão em negociações para prolongar a permanência do jogador. O clube de Roterdã estaria até mesmo preparando uma nova proposta, a pedido de Robin van Persie.

A notícia exclusiva do site de torcedores surge em um momento curioso, já que Sterling quase não é mais utilizado por Van Persie.

Derksen, portanto, não entende nada dessa situação. “Não há motivo algum para manter aqui um jogador caro como Sterling.”

“Ele não acrescenta absolutamente nada ao Feyenoord. É melhor dar uma chance a um garoto de 18 anos”, conclui De Snor.

Desde sua chegada, Sterling jogou apenas 349 minutos pelo Feyenoord. Em sete partidas oficiais, o inglês de 31 anos deu apenas uma assistência.

Mito?

De acordo com um site concorrente de torcedores, a notícia não é verdadeira. “Notícias de que o Feyenoord estaria preparando uma nova oferta para Raheem Sterling foram enfaticamente negadas por várias fontes ao site 1908.nl. Tanto no meio do clube quanto no entorno do jogador inglês, afirma-se que, no momento, não há nenhuma nova proposta vinda de Roterdã e que isso também não está sendo preparado.”