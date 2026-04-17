Johan Derksen: “Não o considero, de forma alguma, adequado para o Ajax”

Johan Derksen não tem uma boa opinião de Alex Pastoor, que até outubro do ano passado era assistente técnico da seleção da Indonésia. Na visão do convidado fixo do programa “Vandaag Inside”, o jogador da Holanda do Norte não é adequado para um clube de ponta.

“Acho que ele próprio está convencido de que é um dos candidatos ao Ajax”, abre Derksen na sexta-feira o segmento sobre Pastoor, que está sem clube. “É assim que esse rapaz funciona. Ele se considera muito importante.”

“E então você é uma pessoa feliz, porque eu também sou”, continua Derksen com uma piada. Para acrescentar imediatamente: “Não o considero absolutamente adequado para o Ajax.”

Nico Dijkshoorn, seu companheiro de mesa, conhece Pastoor pessoalmente. “É um amigo meu. E não reconheço nada disso nele. Talvez profissionalmente, mas isso não é algo ruim. Se você almeja um grande clube. Mas, na verdade, acho que ele é um dos caras mais modestos que já conheci no mundo do futebol.”

Derksen entra na conversa imediatamente: “Ele é tão modesto que, quando estava aqui no bar, não disse nada. Foi praticamente o pior convidado que já tivemos.”

“Ele ficou surpreso por não ter falado o tempo todo. Mas às vezes mudamos para o bar e às vezes para a mesa”, explica o apresentador Wilfred Genee sobre como funciona o programa de entrevistas.

“De vez em quando, tomo uma cerveja com ele. E aí acho que é um convidado muito interessante. Que também não fica falando de futebol a noite toda. E ele também tem senso de humor”, conclui Dijkshoorn.