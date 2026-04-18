Johan Derksen critica duramente: “O pior convidado que já tivemos no Vandaag Inside”

Johan Derksen não tem a menor simpatia por Alex Pastoor. Isso ficou bem claro na noite de sexta-feira, quando o polêmico apresentador de TV participou do programa de encerramento semanal do “Vandaag Inside”.
Pastoor, de 59 anos, esteve presente na quinta-feira à noite como analista na partida das quartas de final do AZ na Conference League. Sua participação foi comentada porque ele usava um casaco de cor bastante chamativa.
Derksen passa então a falar sobre o status de Pastoor, que está sem clube. “Acho que ele mesmo está realmente convencido de que é um dos candidatos ao Ajax.”
“Sim, é verdade, esse rapaz é assim mesmo. Ele se considera muito importante. Então você é uma pessoa de sorte, porque eu também sou assim. Mas eu não o acho absolutamente adequado para o Ajax”, avalia De Snor.
Nico Dijkshoorn, que é amigo de Pastoor, não se identifica com as palavras de Derksen. O colunista descreve o treinador como uma das pessoas mais modestas que já conheceu no mundo do futebol.
“Ele já foi nosso convidado aqui no bar e foi tão modesto que não disse nada a noite toda. Foi praticamente o pior convidado que já tivemos”, esclarece Derksen sua opinião. “Normalmente ele é meio espertinho, mas aqui conosco ele foi, na verdade, um coitado.”
O apresentador Wilfred Genee pergunta a Dijkshoorn se dá para rir com o Pastoor. O escritor encerra o assunto com uma piada. “Sim, mas mesmo assim ele é um idiota, claro.”