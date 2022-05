Johan Bakayoko: a jovem estrela do PSV que brilha sob Van Nistelrooy

Um dos melhores atacantes da década de 2000, Ruud van Nistelrooy finalmente conseguiu sua chance para assumir o comando do time principal do PSV, da Holanda, na próxima temporada.

O ex-atacante do Manchester United e do Real Madrid teve duas passagens pela equipe técnica da seleção holandesa, além de trabalhar nas categorias de base do PSV.

Mas, neste verão, Van Nistelrooy dará um passo para assumir o comando da equipe principal, substituindo Roger Schmidt, após uma temporada no comando do PSV II na segunda divisão do futebol holandês.

Dada a sua carreira de jogador, espera-se que o ex-jogador de 45 anos supervisione particularmente as melhorias no ataque, embora exista uma chance dele primeiro ter que reconstruir sua linha ofensiva.

Talvez, o atacante Cody Gakpo seja negociado, com vários dos maiores clubes da Europa - incluindo Arsenal, Liverpool e Bayern de Munique - interessados no jogador de 22 anos.

No início da temporada, o mesmo era esperado para Noni Madueke, mas as lesões prejudicaram o jovem inglês, o que significa que os clubes da Premier League e da Bundesliga que estão interessados ​​​​no atacante podem decidir procurar em outro lugar, ao menos por enquanto.

Independentemente disso, Van Nistelrooy vai precisar de reforços, um dos quais pode ser o jovem que iluminou sua própria carreira como treinador, no entanto.

Com apenas um jogo da temporada restante no PSV II, Johan Bakayoko já pode ter um recorde de 17 gols e 11 assistências para a equipe em 2021/22, o que significa que ele esteve diretamente envolvido em um gol a cada 85,4 minutos na segunda divisão.

Dado que ele só conseguiu um único gol e três assistências em 19 jogos nesse nível na última temporada, isso é uma grande melhoria em relação ao jovem internacional belga, e no qual Van Nistelrooy desempenhou um papel fundamental.

"Você pode ver que ele tem poder e também um bom chute", disse Van Nistelrooy, à ESPN, em janeiro. "Ele joga um futebol tão controlado que você esquece que ele tem apenas 18 anos."

"Se ele continua investindo tanto no que faz, é um menino que está no caminho certo para se juntar ao time principal no final da temporada."

Esse passo não se concretizou, no entanto, com o jogador de 19 anos tendo feito apenas duas aparições fora do banco para a equipe principal do PSV até agora, mas é provável que isso mude quando Van Nistelrooy assumir as rédeas da equipe principal.

O PSV certamente o imaginou se tornando um jogador de primeira equipe quando o tentaram contratá-lo do Anderlecht, em 2019, com Bakayoko já tendo passado um tempo no Club Brugge e Mechelen.

Suas duas primeiras temporadas no clube, no entanto, sugeriram que ele pode estar um pouco longe desse nível, e que seguir o caminho de Madueke de estrelar pelos times jovens antes de causar impacto na Eredivisie era improvável.

O clube, no entanto, viu as coisas de maneira diferente e, no verão de 2021, ofereceu ao jovem um novo contrato de quatro anos, que Bakayoko assinou vestindo um terno branco e gravata de borboleta vermelha.

"Agora cabe a mim provar que posso colocar os números exigidos de mim", disse ele na época. "Quero ser mais decisivo em termos de estatísticas e tenho falado com os treinadores sobre isso."

Ele tem sido um homem de palavra, aprimorando sua habilidade de finalização sob o olhar atento de Van Nistelrooy, embora seja muito mais do que um jogador que coloca a bola na rede.

Naturalmente canhoto, ele geralmente joga do lado direito, usando sua velocidade e controle próximo para causar pesadelos aos zagueiros adversários, antes de cortar para dentro para marcar ou criar chances para seus companheiros de equipe. Agora, ele tem mais gols de fora da área na segunda divisão holandesa.

"No início de 2021, Johan não estava bem", disse seu agente, Gerard Witters, ao Het Nieuwsblad. "Mas depois que ele conseguiu seu novo contrato, tudo mudou."

"Ele começou a melhorar suas estatísticas e seus jogos recentes foram fenomenais. O clube me disse que Johan já é melhor do que eles pensavam que seria."

"Antes, ele às vezes jogava como um cachorro louco. Ele tinha grandes qualidades e era muito explosivo, mas fazia cruzamentos ruins e chutava quando não eram a melhor opção."

"Agora, ele sabe muito mais o que vai fazer e os defensores não podem mais pará-lo, apesar de ele sempre fazer o mesmo movimento (cortar para dentro)."

O desempenho de Bakayoko tem sido particularmente bom desde as férias de Inverno da temporada, com a sua confiança aumentando depois de ter marcado quatro gols contra o VVV, em Janeiro.

Recentemente, aliás, o jovem saiu do banco nos últimos 33 minutos, contra o FC Eindhoven, para dar uma assistência ao terceiro gol do PSV, em jogo que parecia estar a caminho do empate até aquele momento.

Agora, o desafio é replicar essas performances contra as melhores equipes do país, com o PSV esperançoso de mais uma vez desafiar o Ajax pelo título após sua corrida de idas e vindas nesta temporada.

Sua história com Van Nistelrooy certamente deve ajudar nesse aspecto, e se o lendário atacante quiser ter sucesso como treinador, ele espera que em breve possa confiar em sua jovem equipe para liderar o caminho na Holanda.