Vinicius Tobias, um 'Alexander-Arnold' para o futuro do futebol brasileiro

A lateral-direita é, atualmente, uma das posições mais carentes do futebol brasileiro. Estamos longe de ter unanimidades. Tanto é assim, que a meses de mais uma Copa do Mundo um dos favoritos para ocupar a posição é o veterano Daniel Alves, de 38 anos. Mas se pensarmos no futuro, a tendência é de termos um nome daqueles que abrem esperança para um período de dinastia na posição: estamos falando de Vinícius Tobias.

Atualmente com 18 anos, Vinicius Tobias é considerado, por muitos, a maior joia que saiu das categorias de base do Internacional nos últimos anos. Decisivo no título sul-americano conquistado pela seleção brasileira em 2019, inclusive marcando gol na final contra a Argentina, o lateral tem como referência óbvia Dani Alves. Mas a curiosidade é que parte de sua história lembre a de Trent Alexander-Arnold, um dos melhores laterais da atualidade pelo que vem fazendo pelo Liverpool.

Assim como Alexander-Arnold, Vinicius jogava como meio-campo nos primeiros momentos no futebol de base, mas viu na lateral-direita uma oportunidade de rápida ascensão no futebol. Deu certo. Desde que passou ao flanco destro, tornou-se referência nacional para sua faixa etária e hoje move esperanças de poder construir uma bela história no Real Madrid.

Mas o caminho que o levou até a capital espanhola, como você já pode imaginar, não foi dos mais fáceis.

Vinícius tinha apenas 12 anos quando deixou a casa da mãe em São Paulo para ingressar nas categorias de base do Internacional, a muitos quilômetros de distância. Inicialmente o que chamava a atenção eram o ímpeto para romper defesas e a visão de jogo que possuía como meia. A vida como lateral apareceu meio que por obra do acaso.

“Fui aprovado de atacante, mas, em 2017, joguei como meia. O nosso lateral, Gustavo Bagatini, se machucou e não tinha outro. Pedi ao treinador, o Lucas Marchetti, a chance. Não foi muito difícil, mas tive que aprender a marcar, o principal. Fui aprendendo, me adaptei bem na lateral”, disse Vinicius, em entrevista concedida ao GE em 2020.

Daquele momento em diante, Vinicius Tobias não parou de impressionar. Além de ter sido destaque na conquista do Sul-Americano pela seleção brasileira, outro título marcante foi o do Brasileiro sub-20, levantado em 2021 com o Internacional.

“É o típico jogador brasileiro, um atleta com suas capacidades técnicas de um nível muito alto. Relação da bola com o atleta é ótima, a capacidade que ele tem de resolver os problemas do jogo é, também, altíssima, o entendimento das questões táticas do jogo... É um atleta que antevê muito as coisas que vão acontecer”, disse à GOAL o técnico do sub-20 do Inter, João Miguel, que trabalhou com Vinicius.

“A parte física é muito boa também. A questão mental do atleta é muito forte, é um atleta que gosta de duelar os momentos do jogo, que gosta dos desafios do jogo. Então é uma felicidade enorme, a gente ver o típico jogador brasileiro saindo daqui do nosso país e já trilhando o seu caminho no exterior, onde com certeza vai brilhar por todas essas capacidades citadas no atleta. É o típico jogador brasileiro”, completou o treinador.

O excelente futebol apresentado na base do Beira-Rio já havia ligado o alerta de gigantes europeus. Desde aquele momento o Real Madrid estava de olho, assim como Bayern de Munique e Juventus. Vinicius, contudo, ainda sonhava em brilhar antes pela equipe profissional colorada, mas uma oferta na casa dos 6 milhões de euros feita pelo Shakhtar Donetsk, em 2021, acabou selando sua ida para a Europa sem que ele tivesse conseguido fazer um jogo oficial com a camisa do clube gaúcho.

As coisas pareciam bem encaminhadas para Vinicius Tobias começar pra valer sua carreira no futebol europeu, mas aí surgiu o imponderável: por causa da invasão do território ucraniano por tropas russas, no início de 2022, o lateral e outros estrangeiros precisaram deixar o país. Com a camisa do Shakhtar foram apenas seis amistosos e nenhum jogo pela equipe principal. Em meio à tensa situação envolvendo Ucrânia e Rússia, quem apareceu na jogada para ficar com Vinicius foi o Real Madrid.

O clube espanhol trouxe o jovem por empréstimo com opção de compra fixada em 17 milhões de euros. Por já ter sido incluído no radar de identificação de talentos do clube, a expectativa sobre o que Vinicius Tobias pode fazer tem sido grande na Espanha.

Mais artigos abaixo

"As primeiras sensações aqui são muito positivas", diz à GOAL o jornalista espanhol Jorge Castro Picón, que também cita um interesse anterior do Atlético de Madrid no jovem lateral. "Ele está com a equipe B, que joga a terceira divisão do país. Outro dia ele estreou contra o Alcoyano e também treinou com o time principal, mas não pode estrear porque as três vagas de extracomunitários (Vinícius Jr, Rodrygo e Eder Militão) já estão preenchidas".

Após ter passado por um enorme desafio na Ucrânia, agora Vinicius tem, no Real Madrid Castilla, toda a estrutura para começar a mostrar por que poderá ser, num futuro próximo, alguém para que possamos olhar com atenção pensando na lateral-direita da seleção brasileira.