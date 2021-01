Jogo 500 de Cássio pelo Corinthians teve gosto amargo que não simboliza sua idolatria

Goleiro corintiano falhou em pelo menos um dos gols na derrota para o Bahia e viu Timão se complicar no sonho da vaga para Libertadores

O dia em que o goleiro Cássio, do Corinthians, completa 500 jogos com a camisa do Timão foi muito diferente do que o próprio atleta esperava. A marca alcançada por Cássio é expressiva, mas a derrota por 2 a 1 para o Bahia representou um verdadeiro balde de água fria nas ambições do Alvinegro, que declaradamente sonha com a vaga na próxima Libertadores, mesmo em meio a um surto de Covid-19 no elenco . Entretanto, apesar do gosto amargo da derrota, a importância de Cássio para o Corinthians segue intacta.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Há certa concordância de que Cássio falhou no primeiro gol do Bahia, quando saiu mal do gol e não conseguiu voltar a tempo para o arremate de Gilberto. O segundo tento, de Índio Ramirez passou exatamente por baixo do arqueiro, que levanta questões sobre uma eventual falha. O mais plausível de se afirmar é que o segundo gol não foi uma falha direta, mas era a famosa "bola defensável".

Apesar disso, o torcedor corintiano tem muito a comemorar por ter um atleta da qualidade e profissionalismo de Cássio Ramos sob sua baliza. Afinal, o goleiro é o segundo da posição que mais jogou pelo clube e o que tem a menor média de gols sofridos na história do clube do Parque São Jorge. Como se não bastasse, Cássio também é o atleta que mais conquistou troféus pelo Alvinegro .

Ele foi um dos protagonistas de fase de maior glória da história do Timão. Foi fundamental para a conquista invicta da Libertadores e fechou o gol na final do Mundial, contra o Chelsea, em 2012.

O feito de 500 jogos não passou batido pelo mundo do futebol. O arqueiro recebeu mensagens de nomes como Oliver Kahn e Gianluigi Buffon, que cumprimentaram o camisa 12 do time de Itaquera.

Como em todo relacionamento real, houve os momentos altos e baixos. Um dos mais baixos, talvez, tenha sido há poucos meses, em outubro de 2020, quando o goleiro foi vítima de torcedores enraivecidos, que utilizaram o goleiro como bode expiatório para a má fase vivida pelo time. À época, Cássio desabafou e se colocou à disposição para sair do Timão .

Para a sorte da Fiel, o atleta deixou isso para trás e permaneceu no Corinthians, mesmo contando o fato que o Timão estaria bem servido com o reserva Walter, que ainda é visto como uma ameaça ao goleiro titular.