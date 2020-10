Cássio se emociona em 5 a 1: "Se estiver atrapalhando, procuro outro lugar"

Goleiro corintiano desabafou e disse que tem sentido uma cobrança desproporcional em suas costas e abre possibilidade de deixar o clube de Itaquera

O clima não anda bom no . Mesmo depois de vencer, no sufoco, o Atlético Goianiense no meio da semana, o Timão foi goleado em casa pelo Flamengo, por 5 a 1 e deixou a situação ainda mais tensa em Itaquera. O goleiro Cássio, muito criticado pela torcida corintiana, desabafou após o fim da partida e afirmou que esses últimos dias têm sido pesados para ele, além de ressaltar que caso ele seja um incômodo para o clube, ele deixaria o .

"Tudo está sobrando sobre mim. É muita coisa, tudo é culpa do Cássio. É difícil, não acho que estou em um mau momento. O gol contra o era defensável, contra o também. Mas acho que a carga está muito grande. Você tem todo o direito de me criticar, de achar isso ou aquilo, mas no momento em que eu estiver atrapalhando o Corinthians é melhor eu procurar outro lugar. O Corinthians me deu tudo, tudo o que tenho hoje. Hoje foi um dia duro, uma das piores derrotas que já tive pelo Corinthians, mas sou um ser humano. Sou de carne e osso", desabafou Cássio aos microfones da TV Globo após a goleada sofrida.

A despeito de tudo o que Cássio fez e continua fazendo pelo Corinthians, ele se tornou um dos principais alvos de protestos nos últimos dias. As falhas que o arqueiro cometeu, especialmente nas partidas contra o São Paulo e contra o Botafogo fizeram surgir descontentamento entre os torcedores do Alvinegro.

A vitória do Corinthians sobre o Atlético Goianiense contou com uma atuação brilhante de Walter, o goleiro reserva, pois Cássio estava suspenso. Nesse domingo, o titular reassumiu a posição e foi criticado em pelo menos um dos gols do Flamengo, que impôs a maior derrota do Corinthians em sua casa.

Cássio se disse satisfeito se precisar perder o posto de titular para Walter e ponderou a respeito dos elogios que recebia quando o Timão brigava por títulos.

"Se o professor achar no futuro que tenho que ir para o banco, vou estar aqui para apoiar, não sou um cara de virar as costas. No momento bom, quando o time está ganhando, sendo campeão, é muito fácil tomar tapinha nas costas. 'Ah, você é o melhor goleiro do mundo'. A torcida está de parabéns, fizeram festa, mostraram que vão apoiar", falou o goleiro.

Cássio observa Gil durante o jogo contra o (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)



O camisa 12 do Timão ainda rebateu acusações de que estaria se sentindo maior que o clube. Pela segunda vez na entrevista ele deixou em aberto seu futuro no clube paulista.

"Jamais sentei em cima dos meus títulos, dos números que tenho ou me achei maior que o Corinthians. Sempre deixei claro que o maior patrimônio do Corinthians é a torcida. Mas tenho que estar aqui para ajudar. A partir do momento em que estiver atrapalhando, tenho que procurar outro rumo", declarou o goleiro de 34 anos.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o . Os times se enfrentam na quarta-feira (21), às 21h30, em São Januário, pela 19ª rodada do Brasileirão.