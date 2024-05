Quem são os maiores campeões da história do Corinthians? Veja a lista

Cássio fecha sua era como o maior vencedor de títulos de todos os tempos no Corinthians

Em seus 113 anos de história, o Corinthians tem um líder de títulos conquistados da mais recente era vitoriosa do clube: Cássio.

Após dividir a liderança com Neco, Del Debbio, Marcelinho Carioca, Kléber, Chicão, Alessandro e Danilo, o Gigante assumiu o topo da lista com nove títulos após a conquista do Campeonato Paulista de 2019, sobre o São Paulo. Ele encerrou seu vínculo com o clube nesta sexta-feira (17) e ficou marcado na memória corintiana como o maior responsável pelas taças da galeria de troféus do Parque São Jorge.

Confira as conquistas de cada um dos atuais líderes:

Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Cássio (Goleiro) - Paulista (2013, 2017, 2018 e 2019), Brasileiro (2015 e 2017), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Recopa Sul-Americana (2013)

Danilo (Meia) - Paulista (2013 e 2018), Brasileiro (2011, 2015 e 2017), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Recopa Sul-Americana (2013)

Alessandro (Lateral-direito) - Paulista (1999 e 2013), Série B do Brasileiro (2008), Copa do Brasil (2009), Brasileiro (2011), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Recopa Sul-Americana (2013)

Chicão (Zagueiro) - Paulista (1999 e 2013), Série B do Brasileiro (2008), Copa do Brasil (2009), Brasileiro (2011), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Recopa Sul-Americana (2013)

Allsport UK/ALLSPORT

Marcelinho Carioca (Meia) - Paulista (1995, 1997, 1999 e 2001), Copa do Brasil (1995), Brasileiro (1998 e 1999) e Mundial de Clubes (2000)

Kléber (Lateral-esquerdo) - Paulista (1999, 2001 e 2003), Rio-São Paulo (2002), Copa do Brasil (2002), Brasileiro (1998 e 1999) e Mundial de Clubes (2000)

Neco (Meia) - Paulista (1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929 e 1930)

Armando Del Debbio (Zagueiro) - Paulista (1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937 e 1939)