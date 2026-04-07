Jogador do PSV canta “quem não pular é judeu” e é imediatamente retirado do campo

Ryan Flamingo causou polêmica na terça-feira durante a cerimônia de homenagem ao PSV pelo 27º título nacional. O zagueiro pegou o microfone na Stadhuisplein, em Eindhoven, e começou a cantar a controversa canção “Quem não pular é judeu”. O momento gerou críticas imediatas nas redes sociais.

Flamingo, aliás, foi rapidamente afastado por um funcionário do PSV logo após iniciar o coro.

A canção em questão é cantada há anos nos estádios de futebol da Holanda, sendo que o termo “judeu” se refere, obviamente, ao arquirrival Ajax. No entanto, seu uso é considerado delicado há anos.

No X, as reações começaram a chegar logo após o incidente. Os espectadores expressaram sua surpresa e reprovação em relação à atuação de Flamingo durante um momento festivo para o PSV.

Jeremy também reage de forma crítica: “Flamingo, o que você está fazendo na homenagem ao PSV? ‘Quem não pula é judeu’...,”

Michel vai ainda mais longe em sua reação: “PSV, vocês são campeões. Um jogador deveria então cantar ‘quem não pular é judeu’? Isso significa que você não está ciente de que o mundo está literalmente em chamas e que você está alheio à realidade.”















