'Jogador com 215 partidas pelo Real Madrid pode ir para a Premier League'

Eduardo Camavinga (23) pode deixar o Real Madrid no próximo verão, segundo o MARCA. A Premier League parece ser o destino mais provável para o jogador da seleção francesa.

O Real Madrid contratou Camavinga no verão de 2021 por 31 milhões de euros, vindo do Stade Rennes. Desde então, ele disputou 215 partidas oficiais.

Como Camavinga fica no banco com mais frequência do que gostaria, ele está considerando deixar Madrid. Ao mesmo tempo, o Real Madrid não o considera mais intransferível.

Isso se deve principalmente ao fato de que, após a saída de Toni Kroos e Luka Modric, Camavinga nunca conseguiu atingir o sucesso esperado. Sob o comando de vários treinadores, ele tem sido utilizado principalmente como jogador de rodízio em diversas posições.

O Real Madrid não tem pressa em vender Camavinga, mas está aberto a ofertas substanciais da Premier League, segundo informações vindas da Espanha.

O Paris Saint-Germain não parece ser uma opção no momento, já que o vencedor da Liga dos Campeões não precisa de meio-campistas.

Camavinga tem contrato com o Real Madrid até meados de 2029. De acordo com o Transfermarkt, ele vale pelo menos 50 milhões de euros.