João Félix é o Golden Boy 2019, desbancando Sancho e Haaland

Atacante português foi premiado após a temporada meteórica com a camisa do Benfica e o bom início com o Atlético de Madrid

O atacante João Félix, do , foi premiado com o Golden Boy, nesta quarta-feira, após o incrível início de carreira. Ele recebeu 332 votos e desbancou Jordan Sancho, do , e Erling Haaland, do Red Bull Salzburg para ficar com o prêmio entregue pelo jornal italiano Tuttosport.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Ele começou sua trajetória profissional no , onde brilhou na temporada passada com 15 gols e sete assistências. As ótimas apresentações com o time de Lisboa lhe renderam o status de grande promessa do futebol mundial. O Atlético de Madrid agiu rápido e o contratou por mais de R$ 500 milhões. Nesta temporada, Félix já atuou em 13 partidas e tem três gols anotados.

Agora, Félix faz parte de uma seleta lista de craques que venceram o prêmio, como Leo Messi e Paul Pogba e Kylian Mbappé. Ele sucede Matthijs de Ligt, vencedor da edição de 2018 de um dos prêmios para jovens jogadores mais prestigiados no mundo.

Mais artigos abaixo

"Eu quero agradecer ao Tuttosport por este prêmio, estou muito orgulhoso. É a segunda vez que um jogador do Atlético ganha este prêmio e eu estou muito feliz. Também agradeço o Benfica e, em especial, o treinador Bruno Lage por tudo que ele fez por mim e também quero agradecer a minha família, que está sempre por perto", disse João Félix ao Tuttosport.

Rodrygo e Vinícius Júnior estavam entre os indicados, mas ficaram em 12º e 13º lugar, respectivamente. O ex-santista recebeu 20 votos, enquanto que o ex-jogador do ganhou apenas 13.