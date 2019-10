Vinícius Jr., Rodrygo, João Félix: os 20 finalistas do prêmio Golden Boy

Honraria é dada pelo jornal italiano Tuttosport e premia os melhores jogadores sub-21 de times europeus

Foram anunciados os 20 finalistas do prêmio Gold Boy 2019. A honraria, dada pelo jornal italiano Tuttosport, traz os 20 jogadores com menos de 21 anos que têm brilhado em terras europeias e que parecem ter um grande futuro pela frente.

Dentre os 20 finalistas há dois brasileiros: Vinícius Junior e Rodrygo, ambos do . Além disso, há nomes de peso já afirmados em grandes times do Velho Continente. Entre eles há Jadon Sancho, do , João Félix, do , Gianluigi Donnarumma, do e Matthijs de Ligt, da .

Veja a lista completa dos 20 finalistas.

Matthijs de Ligt

Idade: 20

Posição: Zagueiro

Clube: Juventus

Alphonso Davies

Idade: 18

Posição: Atacante

Clube: de Munique

Gianluigi Donnarumma

Idade: 20

Posição: Goleiro

Clube: Milan

Ansu Fati

Idade: 16

Posição: Atacante

Clube:

Phil Foden

Idade: 19

Posição: Meio-campista

Clube:

Matteo Guendouzi

Idade: 20

Posição: Meio-campista

Clube:

Erling Braut Haaland

Idade: 19

Posição: Atacante

Clube:

Kai Havertz

Idade: 20

Posição: Meio-campista

Clube: Bayern Leverkusen

João Félix

Idade: 19

Posição: Atacante

Clube: Atlético de Madrid

Dejan Joveljic

Idade: 20

Posição: Atacante

Clube: Eintracht

Moise Kean

Idade: 19

Posição: Atacante

Clube:

Lee Kang-in

Idade: 18

Posição: Meio-campista

Clube:

Andriy Lunin

Idade: 20

Posição: Goleiro

Clube: Real Madrid (emprestado ao )

Donyell Malen

Idade: 20

Posição: Atacante

Clube: Eindhoven

Mason Mount

Idade: 20

Posição: Meio-campista

Clube:

Rodrygo

Idade: 18

Posição: Atacante

Clube: Real Madrid

Jadon Sancho

Idade: 19

Posição: Atacante

Clube: Borussia Dortmund

Ferran Torres

Idade: 19

Posição: Atacante

Clube: Valencia

Vinícius Junior

Idade: 19

Posição: Atacante

Clube: Real Madrid

Nicolo Zaniolo

Idade: 20

Posição: Meio-campista

Clube: