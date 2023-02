João Félix comemora “mais liberdade” para jogar no Chelsea

Meia-atacante listou a principal diferença entre atual fase nos Blues e função no Atlético de Madrid

Há pouco tempo na Inglaterra, João Félix parece estar mais feliz no Chelsea do que estava no Atlético de Madrid. Emprestado pelo clube espanhol, o meia-atacante se mostrou mais contente dentro de campo ao falar sobre as diferenças do estilo de jogo entre as equipes.



“A posição que eu jogo, e a forma como jogamos no Chelsea é diferente da do Atlético. Tenho claramente mais liberdade para pôr o meu futebol em prática, para estar no meu melhor para ajudar a equipe”, disse o português em entrevista ao Eleven Portugal.



O Chelsea pagou 11 milhões de libras pelo empréstimo de João Félix na janela de transferências de janeiro. Em seu primeiro jogo, foi expulso e depois anotou o primeiro gol contra o West Ham. Até aqui, disputou quatro partidas apenas, mas sugeriu que pensa em estender o seu vínculo com os Blues.



“Me sinto bem jogando aqui. É apenas uma questão de obter resultados e será perfeito”, finalizou o meia-atacante português de 23 anos.