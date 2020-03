Boselli tem contrato com o Corinthians até quando?

O argentino e o clube já estudam renovação

O ano para o torcedor corinthiano não começou bem, mas para um jogador em especial, sim. Depois de um 2019 bastante apagado e abaixo do que se esperava, Mauro Boselli começou 2020 jogando bem e com bons resultados pessoais, apesar da má fase do time.

Enquanto no ano passado marcou apenas dez gols nas 45 partidas disputadas, na temporada atual já foram seis gols em 11 jogos,. Assim, aos 34 anos, o argentino se tornou um dos principais jogadores da equipe de Tiago Nunes e faz o sonhar com a renovação de seu atual contrato.

QUANDO TERMINA O CONTRATO DE BOSELLI?

No Corinthians desde o início de 2019, Boselli assinou um contrato de duas temporadas com o clube, ou seja, o vínculo se encerra ao final deste ano.

Em entrevista à Fox Sports do , o argentino declarou que uma renovação do contrato já está sendo discutida com o clube: "Ainda me sinto em boas condições físicas para seguir jogando, e já estamos vendo a minha continuação no Corinthians".

Mas, segundo o atacante, a vontade é de continuar jogando pelo Corinthians enquanto for possível.