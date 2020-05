Jô foi artilheiro no Japão, mas teria espaço no Corinthians de 2020?

O atacante tem marcação cerrada de Andrés Sanchez desde que rescindiu seu contrato com o Nagoya Grampus, mas não garante sua volta ao Timão

O atacante Jô já está de volta ao e pode estar cada vez mais perto de um retorno ao Corinthians, com Andrés Sanchez monitorado sua situação de perto. Duas temporadas já se passaram desde que o jogador se despediu do Parque São Jorge, de novo, e, por isso, a Goal fez um levantamento para ver se a contratação pode, ainda, ser uma boa para o .

A primeira passagem de Jô pelo foi com apenas 16 anos, entre 2003 e 2005, quando em 106 partidas marcou 17 gols, deixando o gostinho de quero mais na apaixonada torcida alvinegra. Em 2017 veio o tão esperado reencontro do atacante com a Fiel torcida e amor se fortaleceu mais ainda, com o jogador se destacando na temporada e sendo peça chave nas conquistas do Paulista e do Brasileiro daquele ano.

E foi assim que, mais uma vez, a história de amor entre Jô e o Corinthians se encerrou. Após a boa temporada que teve, marcando 25 gols em 61 partidas ele encantou mais do que a torcida corinthiana e acabou indo para o Nagoya Grampus, do , clube com o qual recém rescindiu seu contrato, dando esperanças ao torcedor alvinegro.

Mais times

Mas será que uma terceira volta de Jô para o Corinthians, aos 33 anos, seria tão benéfica quanto a outra? Para começar, será que ele teria espaço no time de Tiago Nunes, desempenhando a mesma função de Mauro Boselli? A Goal vai te ajudar a responder tudo isso com alguns dados.

JÔ ESTAVA JOGANDO BEM NO JAPÃO?

O início do atacante no Nagoya Grampus foi muito bom, inclusive sendo artilheiro do Campeonato Japonês em 2018, com 24 gols, logo em sua primeira temporada. Em 2019, porém, o rendimento de Jô caiu um pouco e ele marcou apenas oito gols em 37 jogos.

MAS ESTAVA FAZENDO GOLS?

Jô deixou o clube japonês em meio a um jejum que já durava nove jogos, tendo feito seu último gol em setembro, contra o Kawasaki Frontale.

ESTÁ EM FORMA?

O último jogo oficial de Jô foi em no dia 7 de dezembro de 2019, pelo . De lá para cá, no entanto, o atacante vem treinando em sua casa, como ele tem mostrado em suas redes sociais.

TERIA ESPAÇO NESSE CORINTHIANS DE AGORA?

Na atual equipe do Timão é Boselli quem está desempenhando o papel igual ao de Jô, e os números dos dois na temporada de 2019 são muito parecidos. O argentino fez 45 jogos e dez gols, enquanto Jô fez 37 jogos e oito gols, tendo uma média ligeiramente superior.

Mais artigos abaixo

No entanto, depois de conquistar mais espaço no Corinthians, Boselli estava tendo bons números antes da paralisação do futebol no Brasil, com seis gols em 11 jogos.

Por outro lado, não pode se dizer que o carinho e a identificação do jogador com o clube não lhe ajudam em nada. E neste quesito Jô tem muito pontos, é um ídolo da torcida e já disse que, se for para voltar a jogar no Brasil, a única opção é o Corinthians. Ainda assim, a disputa com Boselli não é garantida, considerando que o argentino conseguiu conquistar a torcida nos poucos meses em que está no Parque São Jorge.