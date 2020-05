Como foram Tevez e Jô na primeira vez em que atuaram pelo Corinthians?

Atacantes entraram como especulações para reforçarem o time na última semana - mas experiência em 2005 deixou a desejar...

Carlos Tevez e Jô voltaram a ser notícia no ao longo da última semana como possíveis reforços para o clube ainda em 2020, tiveram a situação comentada pelo presidente Andrés Sanchez e repercutida entre os torcedores. Mas você se lembra como eles foram quando estiveram juntos pela primeira vez? A Goal resgata a experiência que os dois, então garotos, tiveram naquele 2005 vitorioso no clube.

Dois anos mais novo, Jô tinha no currículo o fato de ser o atleta mais jovem a vestir a camisa do clube na história e, após um período de adaptação, vinha da sua melhor fase sob o comando do técnico Tite. Já Tevez chegou como a maior contratação da história e tinha no currículo já uma Libertadores da América pelo , além de ser presença constante na seleção argentina.

A dupla entrou em campo junta pela primeira vez no empate por 1 a 1 com o , pela Copa do , ambos como titulares. A última se deu na derrota por 3 a 2 contra o , justamente o duelo que marcou a conquista do Campeonato Brasileiro daquela temporada. Tevez marcou um gol naquela partida, enquanto Jô entrou no segundo tempo.

Ao todo, os dois estiveram juntos desde o início das partidas em 20 ocasiões, com 12 gols de Tevez e quatro de Jô. Somados os jogos em que algum deles iniciou como reserva, são 30 partidas, 20 gols de Tevez e cinco de Jô.

Por vezes um trio com o centroavante Nilmar, contratado na metade daquele ano, os dois seguiram para a Europa no ano seguinte. Depois de passarem por alguns clubes diferente, se reencontraram no - depois que o argentino já havia somado passagens por e por . Tevez, outra vez mais protagonista, ficou por alguns anos ali antes de ir para a . Jô, por sua vez, fez apenas 24 jogos e três gols antes de ser negociado com o .

"Se ele estiver livre, a gente conversa. Ele quer vir, nós queremos ele, mas tem que se livrar lá. Se ele se livrar, vem. A princípio, só essa", comentou Andrés sobre a chance de ter Jô, que, diferentemente de Tevez, voltou ao em 2017 e foi o melhor jogador da equipe na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano - o segundo título nacional da Arena.

"Qualquer clube do mundo gostaria de ter o Carlitos. Tudo é possível, mas não há nada oficial sobre a chegada dele ao Corinthians. Tevez é um ídolo do Corinthians e a torcida gosta muito dele. Depois do Ronaldo, é um dos mais queridos. Mas não houve nenhuma comunicação com seu representante nem nada. É muito complicado. O futebol está parado e não sabemos quando vai voltar", analisou Andrés à rádio Club 947.