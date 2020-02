Com Tiago Nunes, Boselli vira artilheiro e garçom

Argentino tem grande evolução com novo treinador e já soma quatro gols e duas assistências no Paulistão, liderando as duas estatísticas da competição

Contratado no ano passado, o atacante Mauro Boselli não teve um bom 2019 pelo . Na reserva da equipe na maioria dos jogos, o argentino fez apenas dez gols em 45 jogos. Mas agora a história é outra. Peça fundamental na equipe de Tiago Nunes, o atacante já balançou a rede quatro vezes em quatro jogos pelo e divide a artilharia do campeonato com Willian, do e Felipe Ferreira, da Ferroviária.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas a evolução do camisa 17 não se dá apenas quando o assunto é marcar gols. Ele também vem se destacando nos passes para gol. No último domingo (2), na vitória por 2x0 diante do Santos, o centroavante deu um ótimo lançamento para Janderson sair cara a cara com o goleiro e fazer o segundo tento alvinegro. Agora, Boselli soma duas assistências no estadual – empatando sua marca do ano de 2019, com 18 partidas a menos – e também lidera a estatística da competição.

Mais times

Análise do SEGUNDO GOL do !!



1. Luan driblando no duelo mano a mano para sair da pressão.



2. A frieza de @mauroboselli para esperar a movimentação do Janderson.



3. A decisão certa do Janderson para atacar o buraco deixado pela zaga.



4. Lançamento LINDO do Boselli.



🖤🖤 pic.twitter.com/ifgOXAgDj7 — Corinthians Scouts 📊 (@sccpscouts) February 2, 2020

Tais mudanças devem-se principalmente pelo estilo de jogo da equipe de Tiago Nunes. Em primeiro lugar, o argentino tem muito mais mobilidade do tinha na equipe de Fábio Carille. Além disso, um meio campo com três ótimos passadores – Camacho, Cantillo e Luan – e dois laterais que apoiam muito o ataque, fazem com que a bola chegue muito mais vezes ao atacante.

O estagiário já viu esse gol umas 20 vezes. E vc?



Que troca de passes! Que pintura! 😍 #NovoAno #VaiCorinthians pic.twitter.com/ej7XpoBBgW — Corinthians (@Corinthians) January 24, 2020

Com isso, a média de passes por jogo do argentino praticamente dobrou de um ano para o outro e passou de 11,1 para 20,3 em 2020. A média de passes que resultam em finalizações também aumentaram de 0,5 para 1,0 por rodada.

Mais artigos abaixo

Assim, Boselli deixa para trás um ano de baixo rendimento em 2019 e está se tornando uma das grandes armas da equipe de Tiago Nunes, justificando a aposta do treinador no argentino.