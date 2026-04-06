Jnabri sobre o astro do Real Madrid: um grande jogador

Serge Gnabry, craque do Bayern de Munique, afirmou que o próximo confronto de sua equipe contra o Real Madrid, na Liga dos Campeões, representa o evento mais importante do mundo do futebol atualmente, destacando seu grande entusiasmo para enfrentar esse desafio.
O Bayern de Munique visita o Real Madrid no Estádio Bernabéu na noite de amanhã, terça-feira, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
Em declarações ao jornal espanhol “AS”, reproduzidas pelo jornal alemão “Sport Bild”, Gnabry disse que os jogos do Bayern contra o Real Madrid são “o assunto número um no mundo do futebol”, acrescentando que todos os seus amigos e familiares falam constantemente sobre o confronto, o que aumenta seu entusiasmo e expectativa para disputar as duas partidas.
O jogador da seleção alemã explicou que está muito animado antes deste confronto, confirmando sua expectativa de disputar as duas partidas contra o time do Real Madrid.
Genabri falou sobre o ambiente do Estádio Santiago Bernabéu e revelou sua opinião sobre o astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, demonstrando admiração por ele e afirmando que é um jogador fantástico e que tem seu grande respeito.
Ele disse: “É um grande jogador, e talvez seja alvo de críticas por parte de alguns, mas eu o encontrei várias vezes, e ele é uma pessoa muito simpática”, enfatizando que ele provou repetidamente sua qualidade dentro de campo.
Gnabry também destacou que seu ex-companheiro David Alaba tomou a decisão certa ao se transferir para o Real Madrid, devido ao ambiente excepcional que o clube espanhol oferece.