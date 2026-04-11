Jesús explode: por que as controvérsias arbitrais sempre perseguem o Al-Nasr?

O português Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, fez declarações polêmicas, apesar de ter conduzido sua equipe à vitória sobre o Al-Akhdoud por 2 a 0, no confronto que os reuniu na noite de sábado, válida pela 28ª rodada da Liga Saudita Roshen.

Com essa vitória, o Al-Nassr elevou sua pontuação para 73 pontos na liderança da tabela, enquanto o Al-Akhdoud permaneceu com 16 pontos na 17ª posição, reduzindo a diferença entre o “Al-Alamy” e o segundo colocado, Al-Hilal, para 5 pontos, com a competição se aproximando de suas fases decisivas.

Jesus disse durante a coletiva de imprensa após a partida: “O estranho é que ninguém me perguntou hoje sobre o árbitro! Mohamed Simakan recebeu um cartão amarelo imerecido, enquanto, por outro lado, ignorou uma falta de um jogador do Al-Akhdoud. Além disso, houve um pênalti claro que não nos foi marcado. Por isso, pergunto-me: por que as dúvidas sobre a arbitragem surgem sempre contra nós?”.

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O técnico português acrescentou: “Estamos bem cientes de que estamos prestes a entrar numa fase difícil, pois a disputa pelo título do campeonato está acirrada entre várias equipes, mas o mais importante é que o Al-Nassr está a ter uma temporada excepcional e a demonstrar uma personalidade forte, algo que faltava à equipe em épocas anteriores”.

E continuou: “Conquistar 14 vitórias consecutivas é extremamente importante, especialmente nesta fase decisiva da temporada, em que buscamos manter essa sequência positiva até o fim”.

Jesus concluiu suas declarações dizendo: “Marcamos cedo porque nosso objetivo era claro: a vitória. Agora nos esperam seis partidas que serão como finais, e precisamos manter a liderança e continuar com o mesmo foco para conquistar o título”.