O Al-Nasr alcançou um feito histórico na Liga Profissional Roshen, após derrotar o Al-Najma por 5 a 2, no confronto que reuniu as duas equipes na noite de sexta-feira, válida pela 27ª rodada da competição, confirmando assim o seu forte retorno e a continuidade de um desempenho excepcional nesta temporada.

Os jogadores do técnico português Jorge Jesus elevaram sua pontuação para 70 pontos no topo da tabela da Liga Roshen, ampliando a diferença para o Al-Hilal para 6 pontos temporariamente.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, o Al-Nassr igualou sua maior sequência de vitórias consecutivas na Liga Roshen desde o início da era profissional, na temporada 2008-2009.

O Al-Nassr conquistou 13 vitórias consecutivas, repetindo a façanha alcançada entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014.

O mérito dessa sequência de vitórias cabe ao técnico português Jorge Jesus, que devolveu ao Al-Nasr a personalidade de um time de classe mundial, capaz de conquistar vitórias e manter a estabilidade mesmo diante de desafios difíceis desde que assumiu o cargo no início da temporada atual.

O “Al-Alamy” espera continuar sua jornada rumo à reconquista do título da Liga Roshen, onde o confronto contra o Al-Najma contou com o brilhantismo do astro português Cristiano Ronaldo, que marcou dois gols após seu retorno aos gramados.