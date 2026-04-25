Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Jay GorterImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

Jay Gorter pode voltar à Eredivisie um ano após deixar o Ajax

Mercado da bola
Ajax
Go Ahead Eagles

Jay Gorter pode deixar o Paphos FC, de Chipre, em breve. Fontes bem informadas revelaram no sábado ao Voetbal International que o FK Qarabag está interessado no goleiro holandês, que mantém todas as opções em aberto. 

Gorter é titular no Paphos FC. No entanto, o clube cipriota enfrenta problemas financeiros, o que torna a saída do ex-jogador do Ajax uma possibilidade lógica. O jogador de Amsterdã tem contrato até meados de 2028, o que permite que o clube exija uma taxa de transferência.

O goleiro, que jogou nas categorias de base do Ajax e integrou o time principal entre 2021 e 2025, tem suas dúvidas quanto a uma mudança para o Azerbaijão. Gorter parece mais inclinado a retornar ao Go Ahead Eagles, onde atuou entre 2018 e 2019.

O Go Ahead leva em conta a saída de Jari De Busser no verão, o que torna Gorter um candidato sério para vir para o De Adelaarshorst. O goleiro de 25 anos está interessado em uma transferência para Deventer.

O Paphos está disposto a rescindir parte do contrato em vigor, o que torna atraente para Gorter o retorno à Holanda. No entanto, é verdade que o Go Ahead colocou vários goleiros na mira.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
PSV crest
PSV
PSV
Eredivisie
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE

Além disso, resta saber se De Busser realmente deixará o Go Ahead após esta temporada. Ainda não foi recebida nenhuma oferta concreta pelo goleiro, que há algum tempo figura entre os destaques da equipe do técnico Melvin Boel.

Publicidade