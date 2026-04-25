Jay Gorter pode voltar à Eredivisie um ano após deixar o Ajax

Jay Gorter pode deixar o Paphos FC, de Chipre, em breve. Fontes bem informadas revelaram no sábado ao Voetbal International que o FK Qarabag está interessado no goleiro holandês, que mantém todas as opções em aberto.

Gorter é titular no Paphos FC. No entanto, o clube cipriota enfrenta problemas financeiros, o que torna a saída do ex-jogador do Ajax uma possibilidade lógica. O jogador de Amsterdã tem contrato até meados de 2028, o que permite que o clube exija uma taxa de transferência.

O goleiro, que jogou nas categorias de base do Ajax e integrou o time principal entre 2021 e 2025, tem suas dúvidas quanto a uma mudança para o Azerbaijão. Gorter parece mais inclinado a retornar ao Go Ahead Eagles, onde atuou entre 2018 e 2019.

O Go Ahead leva em conta a saída de Jari De Busser no verão, o que torna Gorter um candidato sério para vir para o De Adelaarshorst. O goleiro de 25 anos está interessado em uma transferência para Deventer.

O Paphos está disposto a rescindir parte do contrato em vigor, o que torna atraente para Gorter o retorno à Holanda. No entanto, é verdade que o Go Ahead colocou vários goleiros na mira.

Além disso, resta saber se De Busser realmente deixará o Go Ahead após esta temporada. Ainda não foi recebida nenhuma oferta concreta pelo goleiro, que há algum tempo figura entre os destaques da equipe do técnico Melvin Boel.