Quando James Rodriguez estreia pelo São Paulo?

Meia colombiano foi anunciado como novo reforço do Tricolor Paulista

O São Paulo anunciou neste sábado (29) a contratação do meio-campista James Rodriguez, que estava livre no mercado desde abril deste ano, quando rescindiu com o Olympiacos, da Grécia. Porém, o torcedor pode ter que esperar para ver o colombiano em ação com a camisa do Tricolor.

James não entra em campo oficialmente desde o dia 9 de abril, quando atuou por 45 minutos na derrota do Olympiacos para o Panathinaikos, em partida válida pelo Campeonato Grego. De acordo com o portal Estadão, o jogador precisará 15 a 20 dias para conseguir condições de jogo e ficar à disposição do técnico Dorival Júnior.

Pela equipe grega, James Rodriguez atuou em 23 partidas, marcando cinco gols e dando seis assistências. Das 23 vezes em que entrou em campo, o colombiano atuou durante todos os 90 minutos em apenas uma partida, no empate contra o Atromitos, no dia 22 de janeiro de 2023.