Everton confirma contratação de Allan e amplia influência brasileira no elenco

Ex-Vasco, meia reforça o clube inglês para a próxima temporada ao lado de Bernard e Richarlison

A Premier League terá mais um jogador brasileiro na próxima temporada. O anunciou neste sábado (5) a contratação do meia Allan, do , por 25 milhões de euros, com mais três milhões de bônus.

"Trata-se de um clube com grandes ambições, com uma história rica na Premier League e com o professor Ancelotti. Ele fez todo o possível para me trazer. Com um clube desse tamanho e um treinador como ele, significa que você não pensa duas vezes antes de aceitar vir para o ", disse Allan.

Revelado pelo , o jogador se junta a Richarlison e Bernard, além do luso André Gomes e Mina, que atuou bastante tempo no futebol brasileiro.

"Conversei muito com o Richarlison durante as negociações sobre vir para o Everton. Ele ficava me perguntando: "Quando vem? Precisamos de você aqui, venha", apontou.

Allan acumulou mais de 200 jogos com a camisa do Napoli entre 2015 e 2020, sendo 61 sob o comano do técnico Carlo Ancelotti.

O Everton estreia na temporada 2020/21 no próximo dia 13, contra o .