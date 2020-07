Só Neymar supera Richarlison entre artilheiros do Brasil na Europa

Nas últimas duas temporadas, o atacante do Everton mostra faro cada vez mais goleador na Inglaterra

Se tem jogo do , as chances de Richarlison ser decisivo com gols é bem grande – um ponto positivo para os azuis de , que apesar disso seguem mostrando forma inconstante na Premier League. Nesta segunda-feira (20), ao marcar o único gol da vitória sobre o , sensação deste Campeonato Inglês, o “Pombo” alcançou duas marcas pessoais impressionantes para os seus 23 anos.

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e assine o DAZN!

A primeira é na batalha contra si próprio. Richarlison chegou a 15 gols anotados na atual temporada, considerando todas as competições disputadas com a camisa do , ultrapassando a sua maior marca artilheira desde que chegou ao futebol europeu. O recorde anterior era 14 tentos marcados na última campanha, 2018-19, já pelo Everton. De quebra, este já é o seu desempenho mais goleador em uma única temporada, igualando as 15 bolas nas redes creditadas ao seu nome em 2017, quando ainda defendia o .

Mais times

A cabeçada fulminante contra o Sheffield, na 37ª rodada da Premier League, também colocou Richarlison em lugar de ainda mais destaque entre os brasileiros do futebol europeu. No corte das últimas duas temporadas, apenas Neymar estufou mais as redes nos principais campeonatos nacionais europeus*: 28 a 26 do “Pombo”, como é apelidado carinhosamente pela forma como celebra seus tentos. Richarlison superou João Pedro, do , que no mesmo período acumulou 25 gols pela equipe italiana.

Por que o Leeds de Bielsa na Premier League é bom para o futebol

Mais artigos abaixo

Para superar os 28 gols que Neymar anotou pelo , nas últimas duas campanhas na francesa, Richarlison precisa fazer algo que nunca conseguiu em sua carreira profissional: marcar três vezes em uma única partida (um hat-trick). Mas com a forma que evolui jogo a jogo na Europa, não dá para duvidar de Richarlison. Na última rodada da Premier League, marcada para este domingo (26), o Everton recebe o Bournemouth em casa.

Consideram-se cinco os principais campeonatos nacionais da Europa: , , , e .