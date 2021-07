Jair Bolsonaro estará na final da Copa América entre Brasil e Argentina?

Presidente da República esteve na final de 2019 e participou da festa dos jogadores no gramado do Maracanã

Envolvido na polêmica sobre a realização da Copa América 2021 no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não deve estar presente na final da competição neste sábado (10), no Maracanã. A Conmebol já planejou seu protocolo de segurança sem a ida da autoridade ao estádio.

São vários os motivos que afastam a possibilidade de Bolsonaro marcar presença no Maracanã para a partida entre Brasil x Argentina. Um deles é a agenda do presidente no sábado, data da decisão, quando está prevista sua participação em uma "motociada" (como está sendo chamado os passeios de moto de Bolsonaro e seus apoiadores) no Rio Grande do Sul.

Os rígidos protocolos da Conmebol também são um impedimento para que Bolsonaro possa ir à final entre Brasil x Argentina. A entidade exige a realização do exame RT-PCR com pelo menos 48 horas antes da partida de todos os presentes, além do uso de máscara o tempo todo enquanto estiverem dentro do estádio. Há algum tempo, o presidente se nega a utilizar a proteção alegando que já contraiu a Covid-19.

Bolsonaro também não poderia participar da premiação dos jogadores, como fez no título da seleção brasileira na Copa América de 2019. Após o Brasil vencer o Peru por 3 a 1 na decisão do torneio, o presidente desceu até o gramado do Maracanã para entregar medalhas e posar com o troféu ao lado dos atletas. Em 2021, pelos protocolos de saúde, estão proibídas quaisquer participações de políticos na festa do título - seja em caso de vitória do Brasil ou da Argentina.

Bolsonaro, com Sergio Moro atrás, na final da Copa América 2019. Foto: Wagner Meier/Getty

Diferentemente da final da Copa Libertadores de 2020 entre Palmeiras e Santos, em janeiro de 2021, a final da Copa América não deve ter mais do que 200 convidados, como informou o Uol. No bicampeonato palmeirense, estiveram presentes quase 5 mil pessoas.

O presidente Jair Bolsonaro não esteve presente em nenhum jogo da Copa América de 2021. Na estreia do Brasil contra a Venezuela, ele postou uma foto assistindo ao jogo em sua casa.