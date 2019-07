Bolsonaro vai a camarote no Maracanã e leva Sergio Moro a tiracolo

Presidente ocupou camarote central do estádio, com presidente da Conmebol e o Ministro da Justiça ao seu lado

Jair Bolsonaro cumpriu o previsto e apareceu no Maracanã antes do início do jogo entre e , pela final da . Pouco antes do início da cerimônia de abertura, ele entrou na tribuna central do estádio com sua comitiva e se instalou com Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, e Sergio Moro, ministro da Justiça, ao seu lado.

Veja mais jogos ao vivo que em qualquer outro lugar. Teste o DAZN de graça por um mês

A presença do presidente da República chamou a atenção da parte da torcida que estava logo abaixo da sua tribuna. Por cerca de dez minutos, torcedores tiravam fotos e festejavam a presença do político, que acenava de volta.

Além do trio, o camarote ainda ficou recheado de políticos e dirigentes esportivos. Estavam na comitiva dois dos filhos do presidente, Eduardo e Flávio, respectivamente deputado e senador da República, e cartolas como Maurício Galiotte, presidente do , e Rogério Caboclo, presidente da CBF.

Mais artigos abaixo

Esta não é a primeira vez que a presença de Jair Bolsonaro movimenta a Copa América. Na semifinal do torneio, contra a , em Belo Horizonte, ele desceu no campo no momento do intervalo, deu uma espécie de volta olímpica no Mineirão e também recebeu um misto de vaias e aplausos da torcida.

A presença dele em campo, no fim, foi questionada pela Argentina formalmente. Irritada com a não-utilização do VAR no duelo contra o Brasil, a AFA (Associação de Futebol da Argentina) emitiu uma nota oficial de protesto contra a Conmebol reclamando do uso político do torneio.

A Conmebol, aparentemente, deu de ombros. Neste domingo, a entidade não se importou em tê-lo no gramado já antes da partida, e pode repetir a presença na entrega das medalhas. Jair Bolsonaro, é bom lembrar, tem relação próxima com a cúpula da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e foi o responsável por entregar o troféu de campeão brasileiro ao Palmeiras, no fim do ano passado.