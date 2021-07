Finais Brasil x Argentina: quantas vezes os rivais sul-americanos decidiram títulos?

Contabilizando todas as finais o Brasil tem ampla vantagem sobre a Argentina, com 13 vitórias, contra cinco da Albiceleste

Uma das maiores rivalidades do futebol sul-americano e mundial, Brasil e Argentina se enfrentam mais uma vez por uma final de Copa América, já estamos na quarta partida entre essas seleções. É o confronto mais esperado da copa e o embate entre Neymar e Messi é aguardado por todos que amam futebol.

No levantamento da Goal, foram contabilizados as 15 edições do chamado Superclássico das Américas, que conta com entrega de taça, em duas partidas de ida e volta. O Brasil venceu 11 edições dessa competição, e a Argentina quatro. Pela Copa América a seleção brasileira acabou vencendo dois desses duelos.

Em 2021, as seleções chegam a essa final em momentos distintos. O Brasil quer confirmar que está acima dos outros adversários sul-americanos, a seleção lidera as Eliminatórias com 18 pontos, vale lembras que em 2019, o Brasil conquistou a Copa América contra o Peru.

(Foto: Getty)

A Argentina de Messi, quer deixar as decepções passadas de lado, isto porque, Messi acumula muitas derrotas em finais com a Albiceleste, e quer por um ponto final nisso da melhor forma, contra o Brasil, no Maracanã.

Contabilizando todas as finais o Brasil tem ampla vantagem sobre a Argentina, com 13 vitórias da seleção brasileira, contra cinco da Albiceleste.

A Goal te mostra todos os confrontos em finais desse embate histórico entre Brasil x Argentina, pela Copa América, Copa das Confederações e o Superclássico das Américas.

Finais entre Brasil x Argentina na história