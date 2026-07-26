O clube francês Sochaux-Montbéliard lamentou, na noite de domingo, a morte do seu antigo jogador Kalilou Traoré, que perdeu a vida num trágico acidente de viação aos 38 anos, numa perda dolorosa para o meio futebolístico maliano e africano, que perdeu uma das suas maiores estrelas, tendo conquistado a medalha de bronze na Taça das Nações Africanas de 2013.

Vários órgãos de comunicação social franceses e malianos noticiaram que Traoré, que se retirou precocemente do futebol aos 26 anos, em 2014, faleceu na sexta-feira na sequência de um trágico acidente de viação, antes de o seu antigo clube anunciar oficialmente a notícia dolorosa no domingo.

Uma carreira curta, mas preenchida

Traoré vestiu a camisola do Sochaux-Montbéliard entre 2012 e 2014, período em que disputou 11 jogos na primeira divisão francesa (Ligue 1) com as cores amarela e azul da equipa, antes de decidir retirar-se precocemente em circunstâncias cujos detalhes não foram revelados na altura.

O médio maliano passou, ao longo da sua carreira profissional, por vários clubes europeus e africanos, tendo jogado no Wydad de Casablanca de Marrocos, no clube croata Istra e no clube dinamarquês Odense, antes de encerrar o seu percurso futebolístico em França.

Bronze africano

Traoré alcançou o seu maior feito com a seleção do Mali durante a sua participação na Taça das Nações Africanas de 2013, disputada na África do Sul, onde contribuiu para conduzir o Mali à conquista da medalha de bronze, num feito histórico para o futebol maliano.