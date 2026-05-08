Ivan Perisic comemora com o PSV Feminino após título histórico do campeonato nacional

O PSV Feminino conquistou na sexta-feira o título de campeão holandês pela primeira vez na história do clube. Uma vitória por 2 a 0 sobre o ADO Den Vrouwen foi suficiente para garantir o título nacional na penúltima rodada.

Riola Xhemaili deu ao PSV um início de sonho com o primeiro gol aos três minutos de jogo. O ADO reagiu e parecia ter empatado em 1 a 1 aos 30 minutos no De Herdgang. No entanto, o gol foi anulado por impedimento.

Fenna Kalma antecipou o primeiro título nacional da história do PSV ao marcar o 2 a 0 em um rebote, a quinze minutos do fim. O título não correu mais risco nos minutos finais e, após o apito final, foi uma grande festa em campo e nas arquibancadas.

Graças à vitória, o PSV não pode mais ser alcançado pelos perseguidores Ajax e FC Twente. Ambos os clubes disputarão na última rodada a última vaga para a fase preliminar da Liga dos Campeões.

A partida do título do PSV Feminino contou na sexta-feira com a presença de Ivan Perisic, Mauro Júnior e Couhaib Driouech, entre outros. Perisic segurava nas mãos uma taça de plástico com o número 1, em referência ao primeiro título nacional da equipe feminina.

Perisic e companhia foram coroados campeões da Holanda no mês passado. Foi o 27º título na história do clube de Eindhoven. O campeão ainda entra em campo duas vezes nesta temporada, começando no domingo contra o Go Ahead Eagles.