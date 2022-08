Ituano x Sport: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (9), pela 23ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e Sport se enfrentam nesta terça-feira (9), no Novelli Júnior, a partir das 19h (de Brasília), pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o Ituano vai em busca de uma vitória para tentar subir para a parte de cima da tabela. O Rubro-Negro está em 12º lugar, com 27 pontos. Aylon, suspenso, além de Neto Berola e Pacheco, machucados, são desfalques.

Do outro lado, o Sport, em sétimo, com 31 pontos, sabe que não pode deixar pontos pelo caminho, já que persegue o G-4. O Leão segue sem poder contar com Thyere, lesionado.

Nos últimos cinco jogos disputados entre as equipes, o Sport venceu três vezes, o Ituano uma e um empate. No primeiro turno, o Leão ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do ITUANO: Filipe; Lucas Dias, Rafael Pereira e Bernardo; Raí Ramos, Caíque, Kaio (Lucas Siqueira) e Mário Sérgio; Gabriel Barros, João Victor e Chrigor.

Possível escalação do SPORT: Carlos Eduardo; Ewerthon, Sabino, Fábio Alemão (Chico) e Lucas Hernandez; Ronaldo, Fabinho, Thiago Lopes, Denner, Luciano Juba; Kayke.

Desfalques da partida

Ituano:

Aylon: suspenso.

Neto Berola e Pacheco: lesionados.

Sport:

Thyere: lesionado.

Quando é?

JOGO Ituano x Sport DATA Terça-feira, 9 de agosto de 2022 LOCAL Novelli Júnior, Itú - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Junior (PR)

Assistentes: Bruno Pires (GO) e João Brischilari (PR)

Quarto árbitro: José Souza (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Criciúma Série B 23 de julho de 2022 Sport 2 x 1 Guarani Série B 29 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x CSA Série B 13 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Tombense x Sport Série B 18 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Ituano

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 1 x 1 Ituano Série B 5 de agosto de 2022 CSA 1 x 1 3 Ituano Série B 3 de julho de 2022

Próximas partidas