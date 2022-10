Ituano x Vasco vira a maior 'decisão' da Série B em anos

Na última rodada da segunda divisão nacional, equipes duelam por uma vaga rumo à Série A de 2023

Diferente das últimas temporadas, o Campeonato Brasileiro da Série B guardará suas melhores emoções para o fim da última rodada. Dessa vez, Vasco e Ituano estarão frente a frente disputando a última vaga à Série A de 2023, que conta com Cruzeiro, Grêmio e Bahia entre os classificados.

Na penúltima rodada, o Vasco foi derrotado no último minuto pelo Sampaio Corrêa, por 3 a 2, em São Januário. Caso o Cruz-Maltino tivesse ganho, a equipe confirmaria o acesso sem grandes sustos, que não aconteceu.

Com a derrota, o Vasco acendeu as esperanças do Ituano conseguir o acesso. A equipe do interior paulista derrotou, por 2 a 0, o Londrina e se manteve vivo na disputa. Dessa forma, a diferença de pontos entre Vasco, quarto colocado, e ituano, quinto colocado, caiu para dois pontos. O seja, o próximo jogo, em Itu, será uma verdadeira decisão.

Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que tradicionalmente calcula probabilidades no futebol, o Vasco da Gama tem 52.8% de chances de acesso, enquanto o Ituano tem 49.6% de chances de conseguir uma vaga na Série A.

Em 2021, por exemplo, a briga pelo acesso à Série A permaneceu sempre em aberto. Ao fim das 38 rodadas, Goiás, Coritiba e Avaí garantiram o acesso, com a última vaga também sendo decidida na última rodada, entre Avaí e CSA.

Dessa forma, a conta para ao time carioca na última rodada é simples: um empate garante o Vasco na Série A de 2023 O Ituano, por sua vez, vai pro tudo ou nada, já que precisa da vitória a qualquer custo.

No dia 6 de novembro, Vasco e Ituano se enfrentam, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Novelli Junior, em Itu, às 18h30 (de Brasília).