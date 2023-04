Ituano x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes estreiam na Segundona nesta sexta-feira (14), no Novelli Júnior; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e Ceará entram em campo na noite desta sexta-feira (14), no Novelli Júnior, em Itu, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

Após fazer uma boa campanha no Paulistão sendo eliminado na semifinal, o Ituano vem de um empate contra o São Paulo pela terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro se reforçou para disputar a segunda divisão do brasileiro.

Do outro lado, o Ceará quer deixar para trás a derrota na final do estadual. O Vozão também foi ao mercado fortalecer o seu elenco em sua luta para retornar à primeira divisão.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Pacheco, Rafael Pereira, Claudinho e Jonathan Silva; Lucas Siqueira, Eduardo Person, Marcelo Freitas e José Aldo; Paulo Victor e Quirino. Técnico: Gilmar Pozzo.

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga (Danilo Barcelos); Rezende e Guilherme Castilho (Caique); Erick, Jean Carlos (Chay) e Janderson; Vitor Gabriel (Erick Pulgar). Técnico: Gustavo Morínigo.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Cléber está suspenso por doping e Lucas Ribeiro está lesionado..

Quando é?